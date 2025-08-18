Obavijesti

News

Komentari 0
ODUZELI MU MANDAT

Dodik po svom: 'Poštovat ću volju srpskog naroda... Neće me zamijeniti strana vlada...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Dodik po svom: 'Poštovat ću volju srpskog naroda... Neće me zamijeniti strana vlada...'
Čapljina: Milorad Dodik prisustvovao bogosluženju uoči praznika Svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite što god želite. Mene je izabrao narod, neće me zamijeniti strana vlada, napisao je Dodik

Nisu poštovali Ustav Bosne i Hercegovine, nisu poštovali Ustav Republike Srpske, nisu poštovali zakon, a ja bih trebao poštovati njihovo nepoštovanje prema svemu! Neću poštovati. Poštovat ću volju srpskog naroda, poručio je Milorad Dodik nakon što je Žalbeno vijeće Suda Bosne i Hercegovine odbilo njegovu žalbu na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. 

To znači da Dodik i službeno više nije predsjednik Republike Srpske a SIP je dužan raspisati prijevremene izbore za predsjednika entiteta.

NOVE TENZIJA Premijer Višković odlazi, Dodik tvrdi: BiH za nas ne postoji...
Premijer Višković odlazi, Dodik tvrdi: BiH za nas ne postoji...

- Bili ste arogantni i ponosni, a očekujete da budem pokoran. Neću biti. Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite što god želite. Mene je izabrao narod, neće me zamijeniti strana vlada! Vi to radite na svoj način, mi ćemo to raditi na svoj način. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti - napisao je Dodik na društvenim mrežama. 

REAKCIJA SUDA Dodiku odbili žalbu, više nije predsjednik Republike Srpske!
Dodiku odbili žalbu, više nije predsjednik Republike Srpske!

Podsjetimo, SIP je ranije donio odluku o prestanku njegovog mandata, ali ona je mogla stupiti na snagu tek nakon pravomoćnosti, odnosno potvrde Apelacijskog vijeća Suda BiH. Današnjom odlukom pravomoćno je utvrđeno da Dodik više ne obavlja funkciju predsjednika RS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
NA OKRETIŠTU

Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...
SNAŽNA OLUJA

FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...

"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla... Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao nam je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek. O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite "Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje"... Pišu iz Ravnateljstva.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025