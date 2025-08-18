Premijer Višković odlazi, Dodik tvrdi: BiH za nas ne postoji...

Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković u ponedjeljak je podnio ostavku ustvrdivši kako je to njegova dragovoljna odluka nakon nešto manje od sedam godina koliko je proveo na toj dužnosti.

"Odlučili smo da se bira nova vlada RS", kazao je pred novinarima Višković dok su uz njega stajali Dodik i članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Rekao je kako je odlazak s premijerske dužnosti očekivao "otkako je imenovan" 2018. godine dodajući da je ostavka njegov doprinos tome "da se postigne konsenzus u RS". Tvrdi da između njega i Dodika nema nikakve svađe i sukoba te je najavio kako će ostati lojalni član SNSD-a i da će to biti sve dok ova stranka ne ostvari svoj krajnji cilj "a to je RS kao država".

Višković je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke na čijem je čelu Milorad Dodik koji je odlukom Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) smijenjen s dužnosti predsjednika RS.

Nakon te smjene i presude Suda BiH kojom je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora Dodik je bezuspješno pozivao oporbu u tom entitetu da sudjeluje u "vladi nacionalnog jedinstva". Ostavku koju je najavio Višković u oporbenim strankama i medijima odmah su protumačili kao još jedan manevar ne bi li se taj scenarij ipak realizirao.

Dodik je to i potvrdio kazavši u ponedjeljak kako žali što oporba odbija njegove pozive a najavio je kako će Višković dobiti direktorsku funkciju.

Ponavljao je da je RS pod napadima, govorio kako je Daytonski sporazum prekršen na štetu tog entiteta i ponovo prijetio scenarijima po kojima bi se RS odvojila od BiH.

"U ovom je trenutku BiH za nas nepostojeća država", kazao je Dodik.

Zajedno s Dodikom i predsjednikom entitetskog parlamenta Nenadom Stevandićem, Višković je suočen s istragom Tužiteljstva BiH koje ga sumnjiči za napad na ustavni poredak BiH jer je njegova vlada autor niza protuustavnih zakona kojima su u RS-u pokušali osporiti djelovanje državnih pravosudnih tijela i sigurnosnih agencija.

Za svom trojicom je bila raspisana tjeralica i izdan nalog za uhićenje jer su se odbijali odazvati pozivima na saslušanje u sklopu te istrage.