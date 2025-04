Dodik ponovno negirao zločine u Srebrenici, spomenuo je i Milanovića: 'Jako je sposoban'

Smatramo da Hrvati u BiH osjećaju kao nepravdu to što im muslimani već treći put biraju člana Predsjedništva i tako ih zakidaju za osnovno pravo da budu predstavljeni. Pristali smo da se ide u ustavne promjene, da se donese novi izborni zakon koji bi Hrvatima donio pozitivne promjene i imamo pošten i pravedan odnos prema Hrvatima. Prema tome, ne razumijemo zašto se neki od političkih Hrvata i u BiH upuštaju u “dealove” s opozicijom u RS-u. Neka im je sretno, ali izgubit će ozbiljnog prijatelja koji je bio spreman braniti Pelješki most pred Narodnom skupštinom RS-a, rekao je u podužem razgovoru za portal Dnevno.hr Milorad Dodik.

Dodik je 26. veljače osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija. Sud je ustvrdio da je Dodik prekršio kazneni zakon BiH o neizvršavanju odluka visokog predstavnika. Kao predsjednik RS-a potpisao je zakone koje je prethodno razriješio visoki predstavnik Christian Schmidt. Dodik je tako prekršio Ustav BiH, kako je rekla sutkinja Sena Uzunović.

- To nije šest nego devet godina jer su u tih šest godina dva puta opći izbori. Znači, ne mogu na izbore 2026. i 2030., dakle do 2034. ne mogu sudjelovati u političkom životu. Oni znaju da sam ja ostario, da imam 66 godina, ali koliko vidim, u svijetu je trend da ljudi od 75 do 80 godina dolaze na vlast, pa mogao bih i ja ponovno biti predsjednik - rekao je.

Osvrnuo se na prijateljstvo s Putinom.

- Sjećam ga se od prvog dana, otkako je 1999. preuzeo vlast. Od tada sam ga sreo 26 puta. Imamo potpuno razumijevanje. Dijelimo zajedničke vrijednosti. On želi da svijet bude uređen u skladu s međunarodnim pravom i poveljom UN-a. On ne želi NATO na svojim granicama i to je razumljivo. To ne želi ni SAD. Kao velika sila, Rusija ne može prihvatiti NATO na granicama kao što ni SAD ni Kanadu ni Meksiko ne želi vidjeti - smatra Dodik.

Sarajevo: Milorad Dodik stigao u Administrativni centar Vlade RS-a prvi put nakon objavljivanja presude | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

O genocidu u Srebrenici.

- Kad sam govorio o tim nekim stvarima, htio sam da se ta priča završi, da taj narativ nestane. Kasnije je sve otišlo u krivom smjeru, da su Srbi genocidan narod, da je Republika Srpska nastala na genocidu, da su svi Srbi genocidaši. To nam je rekao Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića. Alija Izetbegović nikada nije posjetio Srebrenicu, Haški tribunal u jednom je procesu generalu Galiću utvrdio da je ubijeno tri i pol tisuće muslimana, od čega 2500 pripadnika Oružanih snaga, što ne bi bilo moguće okarakterizirati kao genocid jer je u pitanju oružani sukob. Pa su u idućoj presudi napisali da je u Srebrenici stradalo 4200 muslimana. To je najveća brojka. A onda je onaj Paddy Ashdown došao ovamo i natjerao tadašnju vladu RS-a da pristane na neki izvještaj od 8400 muslimana. Otiđite tamo, pogledajte imena na nadgrobnim spomenicima, mi smo otkrili da je najmanje 700 osoba živo. Vozač načelnika Srebrenice, dok je načelnik bio musliman, živ je, a piše da je mrtav. Prije pola godine otišao je u mirovinu. On se sprda s time, ismijava sve… - kazao je.

Govorio je i o prijateljstvu s Hrvatskom te predsjednikom Milanovićem.

- Pa mislim da smo svi razumni. Ja ne mrzim ni Hrvatsku ni hrvatski narod. Ima teškog narativa koji se i kod nas Srba pojavljuje, zbog naše teške povijesti. Moj je pristup – da, teška je povijest, Hrvatima i Srbima, ali zbog nje ne moramo imati isto takvu budućnost. Hrvatska ima svoju državu, članica je EU-a i NATO-a, to su nesumnjive činjenice i volja naroda. Oni koji su činili ratne zločine za to trebaju odgovarati i treba definirati odnose. Srbi imaju Srbiju, a imamo i mi ovdje Republiku Srpsku.

- Milanović je dobar državnik. Mislim da u Europi nije zabilježeno da je netko u drugom krugu pobijedio kao on. Nije vodio kampanju, je l’ tako? Nekoliko se puta pojavio, rekao što ima, radio, pokazao se kao veoma dobar predstavnik svoje zemlje i ja to veoma poštujem. On je jako sposoban čovjek - rekao je Dodik pa spomenuo i Plenkovića:

- Ja ne ulazim u to kakav je njegov odnos s Plenkovićem, meni je jednako raditi i s jednim i s drugim, a ne radim ni protiv jednog ni protiv drugog, ali je Milanović čovjek koji je bez oklijevanja rekao da je političko Sarajevo problem Hrvatima u BiH. Rekao je to veoma jasno i glasno. Bio je najglasniji u tome. Rekao je i da je nemoguće da mi budemo samostalna država. I to je rekao, to je poznato. Ne znam što sada misli, vjerojatno isto.