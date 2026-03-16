Dodik pozivao na 'eliminaciju' LGBT aktivista. Sud ga proglasio krivim za diskriminaciju

Osnovni sud u Banjoj Luci proglasio je krivim čelnika vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorada Dodika za diskriminaciju osoba LGBTI orijentacije, objavili su u ponedjeljak iz Sarajevskog otvorenog centra (SOC) koji je i podnio tužbu protiv Dodika. Sudski spor pokrenut je zbog Dodikovog zagovaranja progona LGBTI aktivista 2023. koje su u tom gradu napali huligani. Dodik je nakon toga opravdavao nasilje i pri tom u javnom istupu pozivao na "eliminaciju".

"Svim aktivistima te grupacije treba zabraniti pristup školama da propagiraju takve stvari, da se iz udžbenika izbaci sadržaj te vrste. Mislim da to zagađuje javni prostor, društveni prostor i mislim da to treba eliminirati", izjavio je tada uz ostalo Dodik.

Banjolučki je sud u prvostupanjskoj presudi kao otegotnu okolnost po Dodika utvrdio činjenicu da je on u trenutku kada je dao sporne izjave bio predsjednik Republike Srpske i podsjetio na praksu Europskog suda za ljudska prava koji ističe da se od političara i onih koji obnašaju dužnosti u vlasti očekuje viši stupanj odgovornosti u javnom govoru budući da njihove izjave imaju značajan društveni utjecaj pa mogu doprinijeti netrpeljivosti prema manjinskim skupinama i utjecati na ponašanje drugih aktera u društvu.

U presudi piše da sporne izjave sadrže elemente generalizacije cijele društvene skupine, stigmatizacije i delegitimiziranje njihove prisutnosti u javnom prostoru i društvu te pozivaju na njihovo institucionalno i društveno isključenje te stoga prelaze granice osobnog vrijednosnog suda.

Sud je zabranio Dodiku svako dalje poduzimanje istih ili sličnih radnji kojima se krši ili može prekršiti pravo na jednako postupanje prema članovima LGBTI zajednice.

Odvjetnica Dženana Hadžiomerović koja je u ovom postupku zastupala SOC istaknula je kako ohrabruje to što je sud u Banjoj Luci dosljedno primijenio izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH i Europske konvencije o ljudskim pravima.

"Značajno je da sudovi u Bosni i Hercegovini sve jasnije primjenjuju princip da niti jedan političar, bez obzira na dužnost koju obnaša, nema neograničeno pravo na slobodu izražavanja ukoliko se takvim izjavama krši pravo na jednako postupanje LGBTI osoba ili bilo koje druge manjinske ili ranjive društvene skupine ili pojedinca", kazala je.