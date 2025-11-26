Obavijesti

SASTANAK

Dodik u Budimpešti hvalio Orbana, pridružio mu se i Karan

Piše HINA,
2
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

"Nastavit ćemo sjajne političke odnose", izjavio je Karan pojašnjavajući da je dobio jamstva da će Mađarska nastaviti podupirati RS

Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, sastao se u srijedu u Budimpešti s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom te tamo ponovo hvalio njegovu politiku i odnos prema Europskoj uniji, a na taj je susret poveo i Sinišu Karana koji vodi u izbornoj trci za novog entitetskog predsjednika. Iako Središnje izborno povjerenstvo BiH još nije potvrdilo rezultate izbora za predsjednika RS koji su provedeni u nedjelju jer još nisu izbrojani svi glasački listići a razlika u broju glasova između dva vodeća kandidata je manja od devet tisuća odnosno ispod dva posto, Dodik je Karana u Budimpešti Orbanu predstavio kao konačnog pobjednika te izborne utrke.

Orban je bio prvi i do sada jedini inozemni političar koji je Karanu poslao čestitku nakon objave nepotpunih rezultata.

Banja Luka: Milorad Dodik održao konferenciju dan nakon prijevremenih izbora
Banja Luka: Milorad Dodik održao konferenciju dan nakon prijevremenih izbora | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

"Upoznali smo ga (Orbana) sa izborima koji su održani na temelju očigledno neustavne odluke i procesa koji je bio više haranga u nastojanju da se RS stavi u jedan proces dezintegracije i destabilizacije. Mi smo uspjeli da dođemo u poziciju da imamo te izbore za sebe na kojima je pobijedio Siniša Karan i zahvalili smo Orbanu na prvoj čestitci koju je uputio (Karanu)", kazao je Dodik novinarima u Budimpešti.

Pri tom je najavio jačanje strateškog partnerstva RS i Mađarske izražavajući nadu da će Orban ostati na vlasti i nakon parlamentarnih izbora koji ga čekaju naredne godine.

"Uvijek je impresivno slušati Orbana i njegove procjene vezano za mogući završetak rata u Ukrajini, razvoj situacije u Europskoj uniji kao i njihove pripreme vezano za izbore koje će imati u travnju", kazao je Dodik.

Karan je pak kazao kako mu je bila čast sastati se s Orbanom.

OPORBA JE BIJESNA Ma, nemoguće! Dodikov čovjek novi je predsjednik R. Srpske. Dio je njegovog najužeg kruga
Ma, nemoguće! Dodikov čovjek novi je predsjednik R. Srpske. Dio je njegovog najužeg kruga

"Nastavit ćemo sjajne političke odnose", izjavio je Karan pojašnjavajući da je dobio jamstva da će Mađarska nastaviti podupirati RS.

Najavio je kako će već u četvrtak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto biti u Banjoj Luci gdje će mu uručiti počasni doktorat.

Zbog otvorene potpore Dodiku i njegovoj politici koja je uključivala i prijetnje odcjepljenjem RS odnosi između BiH i Mađarske su vidno zahladili a kontakata na međudržavnoj razini nema od proljeća 2024. godine kada je Orban bio u posjetu Sarajevu.

OSTALO

