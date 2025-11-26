Dodik u Budimpešti hvalio Orbana, pridružio mu se i Karan

Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, sastao se u srijedu u Budimpešti s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom te tamo ponovo hvalio njegovu politiku i odnos prema Europskoj uniji, a na taj je susret poveo i Sinišu Karana koji vodi u izbornoj trci za novog entitetskog predsjednika. Iako Središnje izborno povjerenstvo BiH još nije potvrdilo rezultate izbora za predsjednika RS koji su provedeni u nedjelju jer još nisu izbrojani svi glasački listići a razlika u broju glasova između dva vodeća kandidata je manja od devet tisuća odnosno ispod dva posto, Dodik je Karana u Budimpešti Orbanu predstavio kao konačnog pobjednika te izborne utrke.

Orban je bio prvi i do sada jedini inozemni političar koji je Karanu poslao čestitku nakon objave nepotpunih rezultata.

Banja Luka: Milorad Dodik održao konferenciju dan nakon prijevremenih izbora | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

"Upoznali smo ga (Orbana) sa izborima koji su održani na temelju očigledno neustavne odluke i procesa koji je bio više haranga u nastojanju da se RS stavi u jedan proces dezintegracije i destabilizacije. Mi smo uspjeli da dođemo u poziciju da imamo te izbore za sebe na kojima je pobijedio Siniša Karan i zahvalili smo Orbanu na prvoj čestitci koju je uputio (Karanu)", kazao je Dodik novinarima u Budimpešti.

Pri tom je najavio jačanje strateškog partnerstva RS i Mađarske izražavajući nadu da će Orban ostati na vlasti i nakon parlamentarnih izbora koji ga čekaju naredne godine.

"Uvijek je impresivno slušati Orbana i njegove procjene vezano za mogući završetak rata u Ukrajini, razvoj situacije u Europskoj uniji kao i njihove pripreme vezano za izbore koje će imati u travnju", kazao je Dodik.

Karan je pak kazao kako mu je bila čast sastati se s Orbanom.

"Nastavit ćemo sjajne političke odnose", izjavio je Karan pojašnjavajući da je dobio jamstva da će Mađarska nastaviti podupirati RS.

Najavio je kako će već u četvrtak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto biti u Banjoj Luci gdje će mu uručiti počasni doktorat.

Zbog otvorene potpore Dodiku i njegovoj politici koja je uključivala i prijetnje odcjepljenjem RS odnosi između BiH i Mađarske su vidno zahladili a kontakata na međudržavnoj razini nema od proljeća 2024. godine kada je Orban bio u posjetu Sarajevu.