Ma, nemoguće! Dodikov čovjek novi je predsjednik R. Srpske. Dio je njegovog najužeg kruga

Dodikov čovjek novi je predsjednik R. Srpske. Dio je njegovog najužeg kruga

Piše Boris Rašeta,
Dodikov čovjek novi je predsjednik R. Srpske. Dio je njegovog najužeg kruga

Tko je Siniša Karan? Riječ je o čovjeku iz najužeg Dodikova kruga. Od sarajevskog studenta i policajca do visokog dužnosnika, godinama je radio u policijskim i sigurnosnim strukturama...

Milorad Dodik se nakon prijevremenih izbora pogledao u ogledalo i zaključio da vidi dva Dodika. Izborne rezultate, prema kojima je novi predsjednik Republike Srpske njegov čovjek Siniša Karan, proglasio je vlastitom pobjedom: i nakon Tita Tito, i nakon Dodika Dodik.

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati
Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati

U gorju postoji mogućnost da se jutarnja kiša smrzava na hladnom tlu, a u najvišim predjelima moguća je i pojava susnježice i snijega. Tijekom drugog dijela dana kiša će se proširiti i na Dalmaciju

