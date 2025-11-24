Tko je Siniša Karan? Riječ je o čovjeku iz najužeg Dodikova kruga. Od sarajevskog studenta i policajca do visokog dužnosnika, godinama je radio u policijskim i sigurnosnim strukturama...
OPORBA JE BIJESNA PLUS+
Ma, nemoguće! Dodikov čovjek novi je predsjednik R. Srpske. Dio je njegovog najužeg kruga
Čitanje članka: 2 min
Milorad Dodik se nakon prijevremenih izbora pogledao u ogledalo i zaključio da vidi dva Dodika. Izborne rezultate, prema kojima je novi predsjednik Republike Srpske njegov čovjek Siniša Karan, proglasio je vlastitom pobjedom: i nakon Tita Tito, i nakon Dodika Dodik.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku