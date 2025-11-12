Obavijesti

News

Komentari 0
SRAMOTNA IZJAVA

Dodik usporedio Bošnjake s amebama i nazvao ih 'lažljivim Turcima'. Prijeti mu nova kazna

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Dodik usporedio Bošnjake s amebama i nazvao ih 'lažljivim Turcima'. Prijeti mu nova kazna
Banja Luka: Milorad Dodik održao je konferenciju za medije | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

"Nitko ne laže gore i više od Turčina", izjavio je 10. studenog Dodik pred svojim simpatizerima...

Središnje izborno povjerenstvo BiH pokrenulo je novi postupak protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorad Dodika zbog korištenja govora mržnje u kampanji koju vodi podupirući svog kandidata Sinišu Karana na predstojećim izborima za entitetskog predsjednika zakazanim za 23. studenog. 

SIP je postupak protiv Dodika pokrenuo po službenoj dužnosti a ukoliko to tijelo potvrdi da je prekršio odredbe izbornog zakona može mu izreći novčanu kaznu do iznosa od 15 tisuća eura ali i eliminirati kandidata iz predsjedničke iz izborne utrke jer je Dodik i dalje predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke čiji je član i Karan.

ŠEST KANDIDATA BiH: Počela je kampanja za prijevremene izbore u RS
BiH: Počela je kampanja za prijevremene izbore u RS

Izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH iz srpnja 2022. godine koje je nametnuo visoki predstavnik Christina Schmidt govor mržnje definiran je kao svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba, na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog podrijetla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje.

Kazne pak ovise o težini počinjenih nedopuštenih djela odnosno učestalosti uporabe govora mržnje.

Dodik je početkom tjedna na predizbornom skupu održanom u Istočnom Sarajevu vrijeđao Bošnjake uspoređujućih ih s amebama i nazivajući ih "lažljivim Turcima".

I ZA NIZ SURADNIKA SAD ukinuo sankcije Dodiku
SAD ukinuo sankcije Dodiku

Stojeći uz Karana prigovarao je zbog toga što je Bošnjacima dopušteno da kupuju stanove u Istočnom Sarajevu dok je za Sarajevo kazao kako se iz njega "širi smrad koji stoljećima ne dopušta normalni život.

"Nitko ne laže gore i više od Turčina", izjavio je 10. studenog Dodik pred svojim simpatizerima.

Snimka tog nastupa i govora koja je bila postavljena na Dodikovom profilu na mreži X naknadno je uklonjena no uslijedile su brojne reakcije bošnjačkih ali i političara iz oporbenih stranaka u RS. 

Ministar obrane BiH Zukan Helez Dodika je zbog toga označio "najprimitivnijim rasistom i fašistom u Europi" dok je kolegij Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH zatražio od državnog tužiteljstva pokretanje istrage protiv Dodika zbog širenja međunacionalne mržnje.

Iz Tužiteljstva BiH do srijede se o tom zahtjevu nisu očitovali no zato su istaknuti srpski oporbeni političari također oštri osudili Dodika uz poruku kako se on ponovo potvrđuje kao "primitivac i prostak", kako ga je opisao gradonačelnik Banje Luke i predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković.

POLITIČKI ANALITIČAR 'Možda postoji pogodba između Trumpa i Putina da u BiH neće praviti dodatne probleme...'
'Možda postoji pogodba između Trumpa i Putina da u BiH neće praviti dodatne probleme...'

"To je odraz politike koja već godinama živi od podjela, mržnje i sukoba", izjavio je Stanivuković dok je Jelena Trivić, predsjednica stranke Narodni front ocijenila kako Dodik ovime potvrdio status "srpske sramote".

"Ovo nije samo govor mržnje, nego i kazneno djelo napada na ustavni poredak, jer su u ustavima i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske jasno garantirana prava čovjeka i njegovo dostojanstvo. Ako cijelom jednom narodu kažete da smrdi, da su amebe i da svi kolektivno lažu, to više nije samo govor mržnje – to je napad na ustavni poredak i ljudsko dostojanstvo", izjavila je Trivić.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja
UGOVOR KLAIĆEVE S PRIVATNOM KLINIKOM

Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja

U Klaićevoj se termini za neuropedijatra daju za srpanj 2026.• Za psihijatra u Klaićevoj djeca moraju čekati do rujna 2026. • Ministarstvo zna da je Klaićeva potpisala ugovor s privatnom Poliklinikom Helena u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025