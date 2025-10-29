Obavijesti

I ZA NIZ SURADNIKA

SAD ukinuo sankcije Dodiku

Piše HINA.,
SAD ukinuo sankcije Dodiku
Banja Luka: Siniša Karan kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

S popisa sankcioniranih uklonjene su i brojne tvrtke povezane s obitelji Dodik i koje su ranije kažnjene zbog sumnje da se iz njihovih sredstava financira Dodikova vlast i njegovi nezakoniti postupci.

Administracija američkog predsjednika  Donalda Trumpa ukinula je sankcije Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku Republike Srpske, a s popisa sankcioniranih uklonjena su imena njegove najbliže suradnice Želje Cvijanović, članice Predsjedništva BiH te još niz osoba i tvrtki.

Odluku o ukidanu sankcija u srijedu je objavilo na mrežnim stranicama Ministarstvo financija SAD-a odnosno njegov Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC).

Tamo su uz Dodika i Cvijanović naveli imena još 28 osoba kojima su ukinute sankcije a to se odnosi na Dodikovog sina Igora i kćer Goricu, predsjednika parlamenta RS Nenada Stevandića, te niz sadašnjih i bivših dužnosnika u entitetskim i tijelima vlasti BiH uključujući i Sinišu Karana koji je kandidat Dodikove stranke na prijevremenim izborima za predsjednika RS zakazanim za 23. studenog.

MANDAT EUFOR-A Vijeće sigurnosti UN u petak o stanju u BiH, Milorad Dodik očekuje potporu Rusije
Vijeće sigurnosti UN u petak o stanju u BiH, Milorad Dodik očekuje potporu Rusije

S popisa sankcioniranih uklonjene su i brojne tvrtke povezane s obitelji Dodik i koje su ranije kažnjene zbog sumnje da se iz njihovih sredstava financira Dodikova vlast i njegovi nezakoniti postupci.

"Ovo je dokaz da postajemo faktor s kojim se ozbiljno računa i razgovara", izjavio je predsjednik entitetskog parlamenta Stevandić u prvoj reakciji.

Razlozi za ukidanje sankcija nisu navedeni a ta je mjera uslijedila nakon što je Dodik prihvatio smjenu s dužnosti predsjednika RS te ishodio povlačenje zakona što ih je u prosincu 2024. godine donio parlament RS u nastojanju da onemogući djelovanje državnih pravosudnih i policijskih tijela.

SAD je sankcije Dodiku prvi put uveo još 2017. godine u vrijeme administracije Baracka Obame a naknadno su pojačane jer je osim za potkopavanje Daytonskog sporazuma bio označen i kao osoba umiješana u korupciju.

Iako mu je SAD ukinuo sankcije, njemu je i dalje zabranjen ulazak u Sloveniju, Austriju, Njemačku, Poljsku te Litvu i Estoniju.

