ČEKAJU SE SLUŽBENI REZULTATI

Dodik već proglasio pobjedu: 'Karanova prednost će iznositi između 12 i 13 tisuća glasova'

Piše Ivan Jukić,
Banja: Luka: Dodik proglasio Sinišu Karana pobjednikom predsjedničkih izbora | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Ovi rezultati su stabilizacija RS, ovo je od velikog značaja. Čestitam Siniši Karanu izbor za predsjednika RS. Čestitam drugoj strani na korektnim okolnostima, rekao je Dodik

U Republici Srpskoj su danas održani izbori za predsjednika RS, a dok se službeni rezultati još čekaju, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratio se javnosti te poručio kako je Karan pobijedio na izborima i da prema zadnjim podacima ima nešto manje od 10.000 glasova prednosti.

- Kada se saberemo glasove u odsustvu i mobilnim timovima, prednost će biti između 12.000 i 13.000 glasova. Imali smo probleme s izlaznošću, opozicija je izvukla sve svoje ljude, a dio naših ljudi nije htio iz bunta prema intervencionizma. Problem je što smo morali objašnjavati tuđe poteze, a ne svoje - rekao je Dodik, javlja Avaz.ba.

Izbori u Republici Srpskoj 03:01
Izbori u Republici Srpskoj | Video: 24sata/Reuters
DODIK OSTAO BEZ MANDATA U nedjelju u BiH izbori za novog predsjednika Republike Srpske
U nedjelju u BiH izbori za novog predsjednika Republike Srpske

- Ovi rezultati su stabilizacija RS, ovo je od velikog značaja. Čestitam Siniši Karanu izbor za predsjednika RS. Čestitam drugoj strani na korektnim okolnostima. Zadnjih par minuta, kada smo rekli da ćemo izaći, Babalj potpiruje ljude da će izaći na ulicu. To može snositi krivičnu odgovornost. Trebamo prepustiti sve organima u koje mi ne vjerujemo, ali ništa drugo nam ne preostaje - dodao je.

Po tko zna koji put, kada je najteže, pobijedio je srpski narod, rekao je Siniša Karan, kandidat SNSD-a za predsjednika RS, nakon što je ova partija proglasila pobjedu.

- Hvala svima, koji su prepoznali ovaj trenutak i hvala predsjedniku Dodiku, i svima koji nisu članovi naše partije ali su prepoznali ovaj trenutak. Srpski narod je dao odlučan odgovor stranom okupatoru - rekao je.

Kaže da je srpski narod rekao da su mir i stabilnost prioritet.

Opozicija je na konferenciji za medije najavila da će ujutro podnijeti prijave i tražiti ponavljanje izbora u Laktašima, Zvorniku i Doboju, gdje sumnjaju na brojne nepravilnosti.

Podsjetimo, biračka mjesta su bila otvorena od 7 sati, a zatvorena su večeras u 19 sati. 1.264.364 registriranih birača su imala priliku izabrati između Siniše Karana (SNSD), Branka Blanuše (SDS), Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Srpske), Igora Gaševića (nezavisni kandidat) i Slavka Dragičevića (nezavisni kandidat). 

