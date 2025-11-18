Dodikova stranka mora platiti 15 tisuća eura kazne zbog vrijeđanja Bošnjaka

Stranka koju predvodi Milorad Dodik morat će platiti 15 tisuća eura kazne zbog korištenja jezika mržnje i uvreda koje je Dodik iznio na račun Bošnjaka na jednom predizbornom skupu ranije ovog mjeseca, odluka je koju je u utorak donijelo Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP).

Na skupu u sklopu kampanje koja se vodi uoči prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske , bivši predsjednik Republike Srpske je u Istočnom Sarajevu 10. studenog Bošnjake usporedio s amebama i nazivao ih lažljivim Turcima.

"Nitko ne laže gore i više od Turčina", kazao je tada Dodik, pozivajući lokalne vlasti da ne dopuste Bošnjacima kupnju stanova na teritoriju RS-a.

Članovi SIP-a su većinom glasova zaključili kako Dodikov istup nedvojbeno predstavlja govor mržnje što je postalo kažnjivo temeljem izmjena izbornog zakona što ih je 2022. uveo visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt.

Kazna od 30 tisuća konvertibilnih maraka odnosno 15 tisuća eura ujedno je najoštrija novčana sankcija predviđena zakonom.

"Nitko tko djeluje u javnom prostoru, a najmanje političari, ne smiju na uvredljiv način govoriti o osobama druge vjere, boje, spola, rase, socijalnog statusa. Ovdje vidimo upravo to, a političari imaju dužnost da ne raspiruju mržnju", kazao je član SIP-a Suad Arnautović.

Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) je kao svog kandidata za predsjednika RS istaknuo Sinišu Karana. Njihov dvojica gotovo na sve predizborne skupove idu zajedno, a Karan je na početku kampanje svojim pristalicama poručio kako 23. studenog kada izađu na birališta zapravo trebaju pokazati da i dalje podržavaju Dodika.

Dodik je s mjesta predsjednika RS-a smijenjen nakon što je ranije ove godine pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH.