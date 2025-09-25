Obavijesti

NISU USVOJILI REFORME

Dodikovi ministri bojkotirali glasanje, BiH prijeti gubitak 100 milijuna eura iz EU-a

Foto: Armin Durgut/PIXSELL - Ilustrativna fotografija

Bez potpore najmanje jednog srpskog ministra ne može se usvojiti nijedna odluka državne vlade. Isto vrijedi i za hrvatske te bošnjačke ministre

Ministri iz SNSD-a Milorada Dodika ponovno su bojkotirali glasovanje u Vijeću ministara BiH čime nije usvojen popis reformi pa toj zemlji prijeti da ostane bez još 100 milijuna eura iz EU-a ako taj uvjet ne ispuni do kraja ovoga mjeseca. Jedina točna izvanredne sjednice bilo je usvajanje popisa reformi, ključan uvjet da bi BiH mogla koristiti sredstva iz fonda Europske unije za zapadni Balkan, tzv. Plan rasta. 

Glasovanje su blokirali ministri iz SNSD-a, a osam hrvatskih i bošnjačkih ministara, uključujući predsjedavjuću vijeća Borjanu Krišto podržali su taj dokument čije prihvaćanje traži Europska komisija.

ORBAN PRKOSI EUROPSKOJ KOMISIJI Viktor Orban: Susreo sam se Dodikom, predsjednikom RS-a
Viktor Orban: Susreo sam se Dodikom, predsjednikom RS-a

Bez potpore najmanje jednog srpskog ministra ne može se usvojiti nijedna odluka državne vlade. Isto vrijedi i za hrvatske te bošnjačke ministre. 

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos upozorila je ovoga tjedna da će milijarda eura namijenjena Bosni i Hercegovini iz Plan rasta biti smanjena za 100 milijuna eura ako država ne usvoji reformski plan do kraja rujna.

Dodala je da će taj novac biti preusmjeren zemljama koje napreduju u provedbi reformi.

