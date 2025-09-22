Obavijesti

ORBAN PRKOSI EUROPSKOJ KOMISIJI

Viktor Orban: Susreo sam se Dodikom, predsjednikom RS-a

Piše HINA,
Premijer Mađarske Viktor Orban u ponedjeljak je ponovno nazvao Milorada Dodika predsjednikom Republike Srpske unatoč tome što je on osuđen i razriješen s te pozicije, prkoseći tako stajalištima Europske komisije čija je povjerenica Marta Kos danas osudila poteze srpske strane u BiH.

Nakon susreta u Budimpešti, Orban je na svome profilu na X-u naveo kako mu je bilo zadovoljstvo susresti se s 'predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom'.

Orban je i ranije poručio kako ne priznaje presudu Suda BiH protiv Dodika zbog nepoštivanja visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta, te ju je nazvao politički motiviranom.

Dodik je pak u objavi na X-u napisao kako Mađarska i njezin premijer Orban pokazuju da Republika Srpska ima pouzdane prijatelje.

“Prijateljstvo s Mađarskom i Viktorom Orbanom pokazuje da Europa zdravog razuma postoji i da u njoj Republika Srpska ima saveznika.”

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je danas bojkotirala susret s povjerenicom za susjedstvo i proširenje Martom Kos koja je u Sarajevu započela posjetu BiH, kritizirala je Schmidta i Kos navodeći da ‘neizabrani strani birokrati ne mogu nametati volju suverenim zemljama i demokratski izabranim predstavnicima naroda’.

“Ni u BiH, niti u Europskoj uniji”, istaknula je Željka Cvijanović.

Odbacila je kritike povjerenice Marte Kos koja je danas optužila vlasti Republike Srpske za secesionizam, a sve strane u zemlji pozvala da poštuju odluke institucija Bosne i Hercegovine, uključujući pravosuđa. Ranije je eksplicitno inzistirala na poštivanju presude protiv Dodika. 

“Glavni problem je što EU tolerira da strani birokrati bez ovlasti iz Daytonskog sporazuma mijenjaju zakone, kažnjavaju političke stranke, preko pravosuđa nastoje da iz političkog života eliminiraju čelnike izabrane voljom naroda”, navela je Cvijanović.

