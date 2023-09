Dođite na Ekotlon, prošećite pse iz Dumovca i pomozite im da pronađu novi dom

Da plogging ne pita za kondiciju i godine, dokazalo je u posljednje dvije godine više od 900 trkača Ekotlona, a ove će godine to imati priliku dokazati čak i naši četveronožni prijatelji! Jeste li spremni 9. rujna isprobati novu canicross stazu na Bundeku? Osim canicross staze, novost na Ekotlonu je i divna akcija "Prošeći me, udomi me" koju organizira Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba. Tako će svi prisutni moći prošetati sa psima iz skloništa, upoznati se s njima, saznati nešto više o udomljavanju pasa, ali i volontiranju u Skloništu Dumovec.

Na Ekotlonu će volonteri iz Skloništa Dumovec rado odgovoriti na sva vaša pitanja o psima i udomljavanju, objasniti vam proces udomljavanja i upoznati vas sa psima iz skloništa kako bi im pomogli pronaći novog vlasnika i najboljeg prijatelja.

A osim ove divne prilike da pomognete nekom psu koji je u potrazi za domom, prijavom na Ekotlon, sudjelovat ćete u humanitarnoj akciji za naše sportaše. Sav prihod od prodaje kotizacija donirat će se Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Kukkiwon Zagreb, kao doprinos organizaciji putovanja na Svjetsko prvenstvo u parataekwondou u Meksiku.

Foto: shutterstock

Prijavite se na Ekotlon do 7. rujna

Prijaviti se možete do 7.9.2023. do 23.59 sati, odnosno do popunjavanja maksimalnog broja sudionika. Imajte na umu da, osim prijavom putem službene Ekotlon stranice, svoje mjesto na Ekotlonu osiguravate uplatom kotizacije. Što se tiče canicross utrke, prijave su moguće pod uvjetom da su psi stariji od godine dana, da nisu agresivni te da sudjeluju u utrci na prikladnoj vodilici.

Za sve sudionike pripremili smo bogate startne pakete, a dijelit ćemo i mnogo vrijednih nagrada. Dođite s obitelji, prijateljima ili svojim psom, jer osim odlične atmosfere i super nagrada, pripremamo mnogo zabavnih aktivnosti za sve uzraste, osobito za one najmlađe. Čekaju vas i ukusni snackovi, smoothieji, sportske aktivnosti i još mnogo toga!

Vidimo se 9. rujna na Bundeku! Prijavite se ovdje.

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Decathlon, Pet centar, BRITA, Stega tisak i Toyota. Projekt podržavaju Hrvatski Kinološki Savez, Canicross Croatia i Kinološka udruga Zaprešić.