Ekotlon se bliži! Evo što vas sve čeka u bogatom startnom paketu i koje nagrade dijelimo

Složit ćete se s tim da postoji mali milijun razloga zbog kojih ljudi počnu trčati. Bilo da je riječ o zdravlju, dobrom izgledu, socijalizaciji, dosadi ili nečem desetom, jedno je sigurno - svaki trkač nakon nekog vremena počne osjećati razne fizičke, mentalne i emocionalne prednosti ovog sporta. I polako, kilometar po kilometar, utrka za utrkom, ubrzo postaje jasno kako je tjedan bez trčanja izgubljen tjedan.

Zabilježite si zato 9. rujna 2023. godine, u 10 sati, kad će na zagrebačkom Bundeku biti treći Ekotlon i dođite uživati u malo drugačijoj utrci - ploggingu. Riječ je o skandinavskom fenomenu koji se temelji na vrlo jednostavnoj ideji: dok džogirate gradom ili prirodom, sakupljate otpad na koji usput nailazite i tako svijet činite ljepšim mjestom za život.

Bogat startni paketi za sve trkače

Dok vi činite Hrvatsku ljepšim mjestom za život, mi se brinemo da maksimalno uživate u toj aktivnosti. Zato sve one koji se prijave na ovu utrku očekuje bogat startni paketi, koji osim vrećice i rukavica za sakupljanje otpada, sadrži zaista korisne stvari za trkače.

Vjerujemo da će svakog sudionika možda najviše oduševiti prozračna majica kratkih rukava Ekotlon run dry iz Decathlona, zato što upija znoj i brzo se suši te tako održava suhoću tijekom trčanja. Majica za odrasle Ekotlon dolazi u crnoj boji, a oni najmlađi dobit će bijele.

U startnom će paketu trkače, između ostalog, dočekati korisna platnena torba Ekotlon, boca vode te aromatizirana voda HYDRA, koju preporučuju piti prije i tijekom neke tjelesne aktivnosti. Ova voda sadrži i magnezij, mineral za normalnu funkciju mišića, te vitamin B6, koji uz magnezij pridonosi smanjenju umora. Usto, u paketu ćete pronaći ukusnu žitnu pločicu Decathlon, osmišljenu upravo za konzumiranje tijekom trčanja ili vožnje bicikla, ako vam zatreba dodatna energija.

Foto: 24ContentHaus

Nešto smo pripremili i za pse

S obzirom na to da smo ove godine u suradnji s Canicross Croatia, klubom za trčanje i planinarenje sa psima, organizirali novu pet friendly stazu za canicross, namijenjenu trkačima sa psima, za njih smo, u suradnji s Pet centrom, startni paket dodatno obogatili s nekoliko sitnica za naše četveronožne trkače.

Tako će, uz već navedene proizvode, svi sudionici canicross staze dobiti silikonsku putnu zdjelicu i prijenosnu pojilicu za vodu, nekoliko psećih snackova i poslastica, igračku i još poneko iznenađenje.

Foto: Shutterstock

Prijavite se i osvojite vrijedne nagrade!

Baš kao i "obično" trčanje, plogging ima razne zdravstvene benefite: smanjuje rizik od srčanih problema, povećava kapacitet pluća, poboljšava probavu te povećava energiju i fizičku sposobnost. Međutim, istinsku čar ovom tipu trčanja daje to što ploggingom možete pomoći podignuti svijest o važnosti brige o prirodi. Iz tog smo razloga odlučili naše najizdržljivije trkače, koji će 9. rujna na Bundeku biti najbrži na najdužoj stazi od pet kilometara, nagraditi vrijednim nagradama.

Najbrži sudionik i najbrža sudionica Maxi staze s prikupljenim otpadom osvajaju Decathlon poklon bon u vrijednosti od 100 eura te vrč BRITA MARELLA XL GRAPHITE s tri MAXTRA filtra za vodu i bočicu s filtrom za vodu FILL & GO ACTIVE LIME. Poklon bonom moći će se počastiti u Decathlonu, a uz BRITU će početi piti čišću i svježiju vodu jer, zahvaljujući posebnoj tehnologiji, BRITA vrčevi i boce filtriraju vodu izravno iz slavine, to jest uklanjaju neugodne okuse, mirise, klor, kamenac, mikroplastiku, određene herbicide, pesticide i teške metale, a propuštaju korisne minerale poput kalcija i magnezija. A najvažnije, BRITA vrčevi i boce ekološki su prihvatljivi!

Foto: BRITA

Uz najbrže sudionike Ekotlona, nagrade će osvojiti najstariji i najmlađi ploggeri. Izuzev vrijednog BRITA vrča i bočice za vodu s filtrom, najstariji plogger s prikupljenim otpadom ponijet će s utrke i štapove za nordijsko hodanje Decathlon Newfeel te navlake za štapove Decathlon Newfeel, a najmlađi s prikupljenim otpadom Decathlon romobil za Freestyle MF one.

Odlične nagrade čekaju i sudionike na canicross stazi, na kojoj će najbrži ljudsko-pseći par s prikupljenim otpadom osvojiti izuzetno bogati poklon paket Pet centra, kao i već spomenute BRITA proizvode. Izuzev toga, u suradnji s Pet centrom, pripremili smo još poneko iznenađenje.

Osim navedenih, na Ekotlonu vas čeka mnoštvo drugih vrijednih nagrada sponzora, a osigurali smo i ukusne snackove, voće i deserte kojima ćete se osvježiti nakon utrke te još mnogo raznog sadržaja za sve uzraste. Zato ne propustite prijaviti se i dođite na Bundek u subotu, 9. rujna!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Ploggati možete i u svom gradu

U protekle dvije godine, zahvaljujući Ekotlonu, od otpada smo očistili mnoge lokacije u Hrvatskoj, od Zagreba, preko Karlovca, Opatije, do Splita. Hvalevrijedne su to promjene, ali ne želimo ostati "samo" na tome. Pomozite nam ove godine proširiti kartu očišćenih lokacija tako što ćete se uključiti u Ekotlon ploggingom u svom gradu! Sve što trebate je posjetiti Ekotlon stranicu i uključiti se u natječaj Ploggaj po svom jer najveselija ekipa s lokalnog plogginga osvaja Ekotlon poklon paket i medijsko predstavljanje u 24sata!

Vaša kotizacija zapravo je donacija

A osim što ćete plogganjem pomoći svojem zdravlju i planetu, vaš će doprinos biti humanitarne prirode. Sav prihod od prodaje kotizacija bit će doniran Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Kukkiwon Zagreb kao doprinos organizaciji putovanja na Svjetsko prvenstvo u parataekwondou u Meksiku.

Prijaviti se možete do 7. 9. 2023. do 23.59 sati, odnosno do popunjavanja maksimalnog broja sudionika. Imajte na umu da, osim prijavom putem službene Ekotlon stranice, svoje mjesto na Ekotlonu osiguravate uplatom kotizacije, koja inače za pojedinca iznosi 6, a za obitelj 10 eura. Više informacija o Ekotlonu donosimo i na Ekotlon Facebook stranici.

Vidimo se na Bundeku!

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Decathlon, Pet centar, BRITA, Stega tisak i Toyota. Projekt podržavaju Hrvatski Kinološki Savez, Canicross Croatia i Kinološka udruga Zaprešić.