Prvi put u Hrvatskoj, ali i u svijetu: Dođite na Ekotlon i ploggajte sa svojim psom!

Pas je prva životinja koju su ljudi pripitomili i od tada su ti neodoljivi dlakavci postali važan dio ljudskog društva. Ljubav koju ljudi gaje prema svojim krznenim prijateljima praktički je nepokolebljiva, a veza između čovjeka i psa uistinu je posebna. Kako i ne bi bila kad je pas najvjernija životinja na svijetu, koja ostaje uz svojeg čovjeka čak i u njegovoj najvećoj nevolji. Pas čak osjeća kad nešto nije u redu i u toj će se situaciji bez sumnje potruditi popraviti čovjekovo raspoloženje, pružiti mu utjehu te odagnati stres i tugu.

Ako i vama treba dodatna doza serotonina i dopamina, dođite 9. rujna na Bundek i sudjelujte na trećoj humanitarno-ekološkoj utrci Ekotlon, na kojoj vas ove godine očekuju razne pet friendly aktivnosti! Među njima je i nova canicross staza od 3 kilometra, nastala u suradnji s Canicross Croatia, klubom za trčanje i planinarenje sa psima, na kojoj će svi prijavljeni imati prilike ploggati sa svojim psom.

Foto: Shutterstock

'Prošeći me, udomi me'

Kad kažemo "svi zainteresirani", uistinu mislimo na sve, čak i na one koji nisu vlasnici pasa. Naime, na ovogodišnjem će Ekotlonu Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba organizirati akciju "Prošeći me, udomi me", u okviru koje će dovesti nekoliko pasa koji čekaju novi dom te će tako svi zainteresirani sudionici dobiti priliku prošetati ili potrčati s njima. Ako pritom osjete da su upoznali novog najboljeg prijatelja, mogu razmisliti i o udomljavanju.

A osim ove divne prilike da pomognete nekom psu koji je u potrazi za domom, prijavom na Ekotlon, koji organiziraju 24sata i missZDRAVA, sudjelovat ćete u humanitarnoj akciji za naše sportaše. Sav prihod od prodaje kotizacija donirat će se Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Kukkiwon Zagreb, kao doprinos organizaciji putovanja na Svjetsko prvenstvo u parataekwondou u Meksiku.

Foto: Igor SobanPIXSELL

Kako se osjećati sigurno uz psa?

S obzirom na to da će na ovogodišnjem Ekotlonu biti puno peseka, nije na odmet da roditelji koji će dolaziti s djecom pripreme svoje mališane na to kako bi se trebalo ponašati u njihovoj blizini. Na što sve treba obratiti pažnju, pitali smo Kinološku udrugu Zaprešić.

Za početak, da bi se pas, ali i dijete osjećali sigurnima, važno je izbjegavati biti preglasni i igrati lovice u blizini životinje jer je to može zabrinuti. Pas također treba svoj prostor, stoga nije uvijek poželjno da dijete obasipa životinju zagrljajima i poljupcima, a nije dobro ni bockati, navlačiti i previše izazivati psa na igru ili ga gnjaviti igračkama i hranom. Kad pas jede ili odmara, treba ga pustiti na miru jer se u suprotnome može jako uznemirti.

Najvažnije od svega je da dijete upamti da psi baš poput nas imaju osjećaje i potrebe te ih zato moramo poštovati i biti dobri prema njima!

Foto: Kinološka udruga Zaprešić

Ploggajte u Zagrebu ili u svojem gradu

Kao i svake godine, za djecu i njihove obitelji pripremili smo mini plogging stazu, čija je cijena kotizacije simboličnih 10 eura, a individualna kotizacija za midi, maksi i canicross stazu iznosi 6 eura. Uvjereni smo da će s Ekotlona svi ponijeti predivne uspomene, a oni najsretniji će čak imati prilike osvojiti i vrijedne nagrade!

Osim u Zagrebu, ploggati možete 9. rujna u svojemu mjestu. Sve što trebate učiniti je okupiti ekipu za plogganje, pronaći lokaciju za čišćenje u svojoj blizini i prijaviti nam je ovdje. Najveselija ekipa osvaja Ekotlon poklon paket i medijsko predstavljanje u 24sata!

Foto: Igor SobanPIXSELL

Prijavite sebe i psa do 7. rujna!

Prijaviti se možete do 7. 9. 2023. do 23.59 sati, odnosno do popunjavanja maksimalnog broja sudionika. Imajte na umu da, osim prijavom putem službene Ekotlon stranice, svoje mjesto na Ekotlonu osiguravate uplatom kotizacije. Što se tiče canicross utrke, prijave su moguće pod uvjetom da su psi stariji od godine dana, da nisu agresivni te da sudjeluju u utrci na prikladnoj vodilici. Više informacija o Ekotlonu donosimo i na Ekotlon Facebook stranici.

Vidimo se na stazi!

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Decathlon i Stega tisak.