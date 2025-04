'Dođu li Cviku ikad pred oči svi oni koji su se predozirali, a drogu su uzeli iz njegovih ruku?'

U velikoj akciji protiv narkodilera uhićen je Korčulanin Jakša Cvitanović Cvik, koji je još prije 15 godina pravomoćno osuđen na osam godina zatvora zbog dilanja heroina.



Ruža Tomašić, bivša saborska zastupnica HSP-a AS, kasnije europarlamentarka, 2006. je alarmirala javnost o korčulanskim dilerima koji po otoku sijali drogu, nasilje i smrt. Upravo je njena akcija dovela do uhićenja dilera Jakše Cvitanovića Cvika, tada 32-godišnjaka. On je nakon šest mjeseci skrivanja uhićen u siječnju 2007. u stanu u Zoranićevoj 6 u Splitu u kojem ga je skrivao nastavnik talijanskog i engleskog Nikola Šitin (35) iz Sitnog Gornjeg, sin uglednog profesora zadarskog Filozofskog fakulteta.

Premda se činilo kako saborska zastupnica može biti zadovoljna ishodom svog angažmana da policija i pravosuđe napaokon razbiju dilersku mafiju na njenom otoku, bilo je i mnogo razloga da o svemu govori s gorčinom,



Roditelji djece koju je navukao na drogu i drogom ubio su joj obećavali ne samo da će svjedočiti na sudu nego i da će izravno teretiti Jakšu Cvitanovića.

- Ali kad je izišao prvi tekst u novinama, ne samo da su mi se prestali javljati nego otada okreću glavu od mene kad me vide. A ja sam pala na njihovu priču, ganuli su me svojim jadima- kazivala je Ruža Tomašić, nekoć kanadska policajka, o svemu.

Mnogi su zbog straha odbili svjedočiti na sudu protiv Cvika, a Ruža Tomašić je nastavila živjeti u strahu od moguće osvete:

- Kad vodim kćer na pizzu, nosim pištolj i prati nas policajka, rekla je za Slobodnu Dalmaciju.



- Pitam se dođu li Cvitanoviću ikad pred oči svi oni mladi ljudi koji su se predozirali, a drogu su uzeli iz njegovih ruku. Kad ostane sam sa sobom, o čemu razmišlja, ima li ikad susret s vlastitom savješću - pitala se Ruža Tomašić u Jutarnjem listu.

U svibnju 2010. dilerska skupina Jakše Cvitanovića Cvika osuđena je nepravomoćno na 46 godina i 11 mjeseci zatvora zbog prodaje heroina na Korčuli od 2003. do 2006. Cviku je izrečena jedinstvena kazna od 8 godina i 3 mjeseca. Proglašen je krivim zbog organiziranja zločinačke organizacije, dilanja, pranja novca i dva sprečavanja dokazivanja. Oduzeto mu je i oko 5,5 milijuna kuna nepripadajuće materijalne koristi. Dvije godine poslije pravomoćnom je presudom Vrhovnog suda osuđen na osam godina zatvora, ali je na slobodi bio već 2014. Postao je i otac, a Ruža Tomašić tada izjavljuje: "Možda shvati što je činio i krene drugim putem". No, to se nije dogodilo.