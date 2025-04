Tko je narkobos čiji su ortaci sad uhićeni? Nenad Petrak dilanjem je povezao 9 zemalja svijeta

Građevinski poduzetnik Nenad Petrak (45), koji je u splitskom zatvoru, optužen je da je ustrojio zločinačku organizaciju od 20-ak ljudi koja se bavila krijumčarenjem kokaina i marihuane na veliko. Organizirao je, navodi se optužnici, prijevoz gotovo tone kokaina na jedrilici do Španjolske no posada, trojica Šibenčana, su uhićena, a droga zaplijenjena, pisao je tjednik Express još u siječnju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Narkobos Nenad Petrak deportiran u Hrvatsku | Video: 24sata Video

Iako je uhićen još 2023. u Turskoj u velikoj akciji kojom se javno danima hvalio i sam turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya, time je izgleda tek nakratko smirena trgovina drogom.

- Želimo našu zemlju očistiti od ovakvog otrova - pisao je turski ministar na platformi X o akciji koja je nazvana Kartel-2. U njoj su, uz specijalnu policiju, sudjelovali i predstavnici hrvatskog MUP-a te Interpol, postupali su zbog crvene međunarodne potjernice. Osim zbog droge, splitska policija ga je tražila zbog pokušaja ubojstva Josipa Čubelića na splitskim Skalicama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Turska policija 2023. uhitila u Istanbulu šefa hrvatskog narkokartela Nenada Petraka | Video: 24sata/X

- Prema hrvatskom Uskoku, Petrak je diler koji povezuje ljude iz čak devet zemalja svijeta.U našoj zemlji pratila ga je krim policija za narkotike, obavještajci, tim protiv krijumčarenja kao i granična služba. Sve je koordinirao Glavni direktorat policija, a našli su ga u četvrti Üsküdar - napisao je Yerlikaya.

Da se kriminal nastavio potvrdila je i današnja akcija policije i Uskoka u koju je uključeno više stotina policajaca diljem zemlje. Prema pisanju HINA-e, uhićeno je najmanje 40 ljudi.

Radi se o krijumčarenju više tona raznih droga, koje seže nekoliko godina unazad, a radi se o zapljenama na lokacijama diljem svijeta, neslužbeno doznaje Jutarnji. Dio osumnjičenih već je od ranije u pritvorima, a policija je dio dokaza pribavila probijanjem aplikacije Sky ECC.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, sve je to vezano upravo za samog Petraka.

Naime, Petrak kokain nije nabavljao samo preko Španjolskoj. U Kraljevini Nizozemskoj, navodi se u optužnici, nabavljao je kokain u količinama do 10 kg po cijeni od 23.000 do 24.000 eura po kilogramu, te ju je kupcima u Saveznoj Republici Njemačkoj prodavao po cijeni od 30.000 do 33.000 eura, u prosjeku za 30-ak posto više, a i u Hrvatskoj po cijeni od 38.000 do 45.000 eura, i do 80 posto više od nabavne cijene.

Ekipa je također komunicirala preko kriptirane Sky komunikacije, a nakon probijanja šifre policija je uhitila gotovo se umiješane u trgovinu drogom i strpala ih u zatvor. Gotovo si su držali jezik za zubima nadajući se da će glavni dokazi, poruke iz Skya, sudovi na zahtjev obrana proglasiti nezakonitim dokazom, tvrdeći da su pribavljene sredstvima masovnog nadzora.

No, Visoki kazneni sud je to u nekoliko slučajeva proglasio zakonitim dokazom pa je Petrakova počela razmatrati nove opcije, odnosno priznanje krivnje i sklapanje što povoljnije nagodbe. Tako se došlo do devet godina zatvora i novčane kazne od pet milijuna eura. No taman kad je predstojala finalizacija dogovora poruke na teletekstu kao što su "Izdaja uvijek dolazi od nekoga kome se vjeruje, a ne od nekoga kome se ne vjeruje" te "Turčin priprema izdaju" objavljene na televizijskom glazbenom kanalu koji pušta "želje i pozdrave" obustavio je sporazum, piše Jutarnji list. Petrak uz hrvatsko, ima i tursko državljanstvo, zbog čega su ga nepoznati "pošiljatelji" teletekst poruka nazivali Turčinom.

Zatvoreni kriminalci, naime, porukama na televizijskim glazbenim kanalima saznanju što se događa, a informacija o dogovaranju Petraka s Uskokom nije im "legla". Osim prijetnji koje je dobio preko teleteksta, Petraku je navodno činjenicu da se želi nagoditi, prema pisanju Slobodne Dalmacije, spočitnulo i nekoliko njegovih suoptuženika tijekom šetnje u zatvoru na Bilicama gdje suđenje iščekuju i Petrak i gotovo svi ostali okrivljenici.