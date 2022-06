Đogaš: Puljak se služi rječnikom na kojeg bi zavidan bio i Kerum

Nestranački kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš ustvrdio je kako je njegov protukandidat Ivica Puljak izgubio "busolu" jer vrijeđa sve i svakoga, referirajući se na Puljkov poziv biračima da izađu na izbore kako se grad ne bi vratio "u ruke mafijaša, lopova i kriminalaca".

"Puljak se služi rječnikom na kojega bi zavidan bio i Željko Kerum. Vrijeđa sve i svakoga, u konfliktu je sa svima i to je nevjerojatno. Drago mi je, ipak, da građani Splita vide sve ovo jer se želi maskirati potpuna nekompetencija i potkapacitiranost za upravljanje gradom, a to je najvažnije u ovoj priči", rekao je Đogaš u subotu konferencije za novinare na splitskoj Rivi. Dodao je i kako skrivanje iza skandala otkriva pravu narav i problem.

Prije konferencije za medije Đogaš je napravio 'đir' javnim gradskim biciklima zajedno s bivšim HDZ-ovim gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom, koji je prvi čovjek grada podno Marjana bio prije kratkog mandata Ivice Puljka.

Krstulović Opara na posljednjem je mjestu kandidacijske liste HDZ-a za Gradsko vijeće. On je i pustio u pogon prvi sustav javnih bicikala u Splitu 2019. godine. U samo jednoj godini, istaknuto je na konferenciji, Splićani su odvozili osam krugova oko zemaljske kugle te imali 22 tisuće unajmljenih sati.

Zbog politikantstva i političke paralize grada u godinu dana nije, kaže Đogaš, napravljen niti jedan metar novih biciklističkih staza, iako su bile obećane.

"Puljak je pred prošle izbore obećavao da će u svojem mandatu realizirati barem pet projekata novih biciklističkih staza, i to Poljička, ulica Domovinskog rata, kod Trstenika, lungomare do Stobreča, od Stobreča prema Lovrincu. Obećali su cijeli prsten biciklističkih staza oko Splita. No, to nije uključio u proračun, u njemu je ravno nula kuna za razvoj staza",ustvrdio je Đogaš.

Sve to, dodao je, najbolje govori o sposobnosti i stvarnim namjerama bivše vlasti. Obećao je te projekte dovršiti u suradnji s Hrvatskim cestama i drugim zainteresiranima, stavljajući naglasak na biciklističku stazu koja će povezati dva studentska doma - jednog u kvartu Split 3 i drugog u kvartu Spinut.

Najčitaniji članci