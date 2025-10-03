Dogovor: Šveđani će u kriznim situacijama, karticom moći kupovati stvari i bez interneta

Švedska središnja banka objavila je u petak da je postigla dogovor s tvrtkama za usluge plaćanja da se do sredine 2026. godine uspostavi sustav koji će građanima omogućiti offline kartična plaćanja za kupnju osnovnih dobara u slučaju poremećaja u online bankarstvu. Šveđani rijetko koriste gotovinu, a vlasti strahuju da bi građani mogli imati poteškoća s kupnjom u slučaju tehničkih problema u sustavima online plaćanja. Središnja banka navodi u priopćenju da će im od sredine iduće godine biti omogućena offline plaćanja fizičkim platnim karticama i PIN kodovima.

„Građanima će biti omogućeno da karticama plaćaju offline, primjerice hranu i lijekove, čak i u slučaju ozbiljnog prekida u podatkovnoj komunikaciji, što je prekretnica u našim pojačanim naporima da budemo spremniji za hitne slučajeve“, rekao je guverner Riksbanka Erik Thedeen.

Iz Vise su kazali da su njihova iskustva iz drugih europskih zemalja pokazala da rješenja za offline plaćanja funkcioniraju, "čak i tijekom privremenog raširenog prekida u vezama".

"Veselimo se suradnji s Riksbankom i s našim partnerima kako bi se taj (plan) proveo u djelo u nadolazećim mjesecima. Ljudi s pravom očekuju da će plaćanja funkcionirati uvijek, sigurno i zaštićeno", rekao je voditelj u kartičnoj kući Visa za nordijske i baltičke zemlje Philip Konopik u izjavi poslanoj Reutersu putem e-pošte.

Norveška i Danska građanima već nude mogućnost offline elektroničkog plaćanja i dotjeruju sustav, a finski guverner Tuomas Valimaki rekao je u svibnju da će ih omogućiti iduće godine.

I Estonija je naznačila da će u idućoj godini omogućiti plaćanje karticama offline, u ograničenom opsegu.

"Plaćanje građana karticama (offline - op. ur.) bit će ograničeno na određene lokacije", rekao je u svibnju ravnatelj odjela za sustave plaćanja i namiru u estonskoj središnjoj banci Rainer Olt, prema izvješću estonskih medija.

"Svaki građani mora u kriznoj situaciji odlučiti što mu je bitno, trgovina hranom ili ljekarna, a mora znati i koliko mu novca treba da napuni spremnik gorivom", pojasnio je Olt.