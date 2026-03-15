Dogrljenka, gladoljut, skliznik: Što znače prijedlozi za novu hrvatsku riječ? Evo i najbolje!
Uz obilježavanje Dana hrvatskoga jezika, od 11. do 17. ožujka, završeno je 20. kolo Šreterova natječaja za najbolju novu hrvatsku riječ, koji provodi časopis Jezik, uz potporu Zaklade "Dr. Ivan Šreter". Ove godine prijavio se 191 predlagatelj, a predloženo je 412 novih riječi. U uži je krug ušlo 29 riječi, a od tih su riječi izabrane tri. Abecednim redom uz tumačenje značenja koje su naveli tvorci riječi, evo riječi iz užega kruga, prenosi HKV.hr.
brzovid – video kraćeg formata na društvenim mrežama
budnosvješće – woke
dogrljenka – dolčevit(k)a; majica ili vunena vesta s ovratnikom koji priliježe uz vrat
dohvatnica – widget; od »dohvatiti«, jer mnogi widgeti služe za dohvaćanje informacija (npr. vrijeme, novosti), tj. alat za dohvaćanje i prikaz informacija
domoškolovanje – homeschooling
gladoljut – hangry; označava ljutnju ili neraspoloženost koju soba osjeća zbog gladi
hranomat – uređaj za samoposlužnu kupoprodaju unaprijed pripremljenih jela i pića
inostvor – transrodna osoba
izložnik – štand
lažnica – deepfake
lomoples – break dance
mirozbor – mirovni pregovor
nadnatalitet - baby boom
narubno – na kant
nogošakanje – kickboxing
obalizacija – naseljavanje i razvoj obala
osljepnik – flashbang
osvrtnica – replika
presudnik – Video Assistant Referee (VAR); pomoćni sudac za pregled videosnimki
razjarica – ragebait
skliznik – zip line
strojumlje – umjetna inteligencija
tanobran – pancirka, pancir
trokutiranje – triangulacija
ukopis – epitaf
uznožnice – tajice
zamrežje - offline prostor bez interneta
zazabava – afterparty
zdravovječnost – broj i kvaliteta godina života provedenih u zdravlju, bez težih kroničnih bolesti i onesposobljenja; u međunarodnoj znanstvenoj i medicinskoj literaturi, riječ zdravovječnost sadržajno odgovara pojmu healthspan
Povjerenstvo časopisa Jezika ocjenjivalo je prijedloge i izabralo najbolje riječi, a povjerenstvo čine: predsjednica Sanda Ham, članovi Igor Čatić, Hrvoje Hitrec, Marko Kovačić, Nataša Bašić, Mario Grčević, Mile Mamić i Ljubica Josić.
Nagrađenicima pripadaju novčane nagrade - 1. nagrada 600 eura, 2. nagrada 400 eura, 3. nagrada 200 eura. Nagrade i kipiće akademskog kipara Tonka Fabrisa koji prikazuju Ivana Šretera, dodjeljuje Zaklada "Dr. Ivan Šreter", a diplome časopis Jezik.
Top 3 riječi
Treće mjesto za riječ narubno umjesto germanizma na kant osvojila je Majda Joha, pedagoginja iz Nove Gradiške. Drugo mjesto za riječ dohvatnica umjesto engleske riječi widget osvojio je Antonio Zandona iz Lipika. Prvo mjesto za riječ presudnik umjesto video assistant referee ili skraćeno var, značenja „pomoćni sudac za pregled videosnimki“ osvojila je Josipa Curić iz Vinkovaca, prenosi KHV.hr.
