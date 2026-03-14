PRIPREME ZA FESTIVAL SVJETLA

FOTO Stare tračnice 'osvanule' na glavnom zagrebačkom trgu, saznali smo što se priprema

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Na Trgu bana Josipa Jelačića postavljene stare željezničke tračnice | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Zagreb od 18. do 22. ožujka ponovno postaje pozornica u sklopu 8. izdanja Festivala svjetla Zagreb, a jedan od lokacija svjetlosnih instalacija upravo je Trg bana Josipa Jelačića

Neuobičajeni prizor privukao je pažnju prolaznika u centru Zagreba među kojima se našao i fotoreporter našeg Pixsella Marko Šeper. Riječ je o starim željezničkim tračnicama, koje su postavljene unutar metalne ograde na glavnom zagrebačkom Trgu nedaleko od samog spomenika banu Josipu Jelačiću. 

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Zagreb od 18. do 22. ožujka ponovno postaje pozornica svjetla, umjetnosti i inovacije u sklopu 8. izdanja Festivala svjetla Zagreb, a jedna od lokacija na kojoj su planirane svjetlosne instalacije upravo je Trg bana Josipa Jelačića.

Tamo će posjetitelji imati priliku vidjeti legendarni plavi tramvaj, jedan od prepoznatljivih simbola Zagreba, pretvoren u svjetleću vremensku kapsulu ispunjenu bijelim balonima. Riječ je o instalaciji francuskog autora Charlesa Petillona.

Zagreb: Na Trgu bana Josipa Jelačića postavljene stare željezničke tračnice | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Tijekom pet dana Zagreb će ponovno postati velika svjetlosna pozornica na otvorenom. Ulice, šetališta, trgovi, pročelja i parkovi bit će obasjani jedinstvenim svjetlosnim instalacijama koje donose spoj umjetnosti, inovacije i nadahnuća. Susret staroga i novoga, povijesnih gradskih lokacija i suvremene tehnologije, stvara posebnu i karakterističnu atmosferu- rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i pozvao sve sugrađane i goste glavnoga grada da zajedno uživaju u besplatnom jedinstvenom doživljaju ovog Festivala.

- Ove godine predstavljamo 26 instalacija na 21 lokaciji, a veliki poticaj razvoju Festivala je ponovni interes stranih umjetnika te međunarodne suradnje iz pet zemalja - Češke, Francuske, Njemačke, Slovačke i Španjolske - realizirane kroz deset instalacija - kazala je direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba (TZGZ) Martina Bienenfeld.

Novost ovogodišnjeg izdanja je i FOL (Festival Of Lights) aplikacija, dostupna putem Google Play i Apple Store platformi, koja posjetiteljima omogućuje jednostavnije planiranje obilaska, pregled lokacija i detaljne informacije o instalacijama. 

Zagreb: Na Trgu bana Josipa Jelačića postavljene stare željezničke tračnice | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Nastavlja se i suradnja s WWF Adria, pa je ovogodišnja lokacija na Platou Gradec posvećena moru, a kroz 3D mapping skreće se pozornost na utjecaj klimatskih promjena i plastike na morski ekosustav.

Kao i svaki put, TZGZ provodi online i offline kampanje na ukupno 15 tržišta, a ove godine se Festival posebno promovira na stanicama metroa u Londonu i Milanu. Dodajmo tome i da je Festival svjetla Zagreb uvršten na Forbesovu listu najboljih događanja za posjetiti u Europi u 2026. godini, a već od svog 1. izdanja 2017. godine uvršten je u međunarodnu organizaciju Festival of Lights International.

Program otvorenja uz 3D mapping zakazan je za srijedu, 18. ožujka, u 19:00 sati na Platou Gradec. Festival će biti otvoren od 18:30 do 23 sata, a ulazak na sve programe je besplatan.

