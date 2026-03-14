FOTO Stare tračnice 'osvanule' na glavnom zagrebačkom trgu, saznali smo što se priprema

Neuobičajeni prizor privukao je pažnju prolaznika u centru Zagreba među kojima se našao i fotoreporter našeg Pixsella Marko Šeper. Riječ je o starim željezničkim tračnicama, koje su postavljene unutar metalne ograde na glavnom zagrebačkom Trgu nedaleko od samog spomenika banu Josipu Jelačiću.

Zagreb od 18. do 22. ožujka ponovno postaje pozornica svjetla, umjetnosti i inovacije u sklopu 8. izdanja Festivala svjetla Zagreb, a jedna od lokacija na kojoj su planirane svjetlosne instalacije upravo je Trg bana Josipa Jelačića.

Tamo će posjetitelji imati priliku vidjeti legendarni plavi tramvaj, jedan od prepoznatljivih simbola Zagreba, pretvoren u svjetleću vremensku kapsulu ispunjenu bijelim balonima. Riječ je o instalaciji francuskog autora Charlesa Petillona.

Zagreb: Na Trgu bana Josipa Jelačića postavljene stare željezničke tračnice | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Tijekom pet dana Zagreb će ponovno postati velika svjetlosna pozornica na otvorenom. Ulice, šetališta, trgovi, pročelja i parkovi bit će obasjani jedinstvenim svjetlosnim instalacijama koje donose spoj umjetnosti, inovacije i nadahnuća. Susret staroga i novoga, povijesnih gradskih lokacija i suvremene tehnologije, stvara posebnu i karakterističnu atmosferu- rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i pozvao sve sugrađane i goste glavnoga grada da zajedno uživaju u besplatnom jedinstvenom doživljaju ovog Festivala.

- Ove godine predstavljamo 26 instalacija na 21 lokaciji, a veliki poticaj razvoju Festivala je ponovni interes stranih umjetnika te međunarodne suradnje iz pet zemalja - Češke, Francuske, Njemačke, Slovačke i Španjolske - realizirane kroz deset instalacija - kazala je direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba (TZGZ) Martina Bienenfeld.

Novost ovogodišnjeg izdanja je i FOL (Festival Of Lights) aplikacija, dostupna putem Google Play i Apple Store platformi, koja posjetiteljima omogućuje jednostavnije planiranje obilaska, pregled lokacija i detaljne informacije o instalacijama.

Nastavlja se i suradnja s WWF Adria, pa je ovogodišnja lokacija na Platou Gradec posvećena moru, a kroz 3D mapping skreće se pozornost na utjecaj klimatskih promjena i plastike na morski ekosustav.

Kao i svaki put, TZGZ provodi online i offline kampanje na ukupno 15 tržišta, a ove godine se Festival posebno promovira na stanicama metroa u Londonu i Milanu. Dodajmo tome i da je Festival svjetla Zagreb uvršten na Forbesovu listu najboljih događanja za posjetiti u Europi u 2026. godini, a već od svog 1. izdanja 2017. godine uvršten je u međunarodnu organizaciju Festival of Lights International.

Program otvorenja uz 3D mapping zakazan je za srijedu, 18. ožujka, u 19:00 sati na Platou Gradec. Festival će biti otvoren od 18:30 do 23 sata, a ulazak na sve programe je besplatan.