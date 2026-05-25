Policija je kratko objavila kako utvrđuju sve okolnosti. Provjera zgrade i prostorija je u tijeku
PREGLEDAVAJU ZGRADU
Dojava o bombi je ispraznila Županijski sud u Zagrebu, ljudi evakuirani, sve je puno policije
Zagrebačka policija evakuirala je u ponedjeljak oko 9 sati Županijski sud na Trgu Nikole Šubića Zrinskog, poznatijeg kao Zrinjevac.
Kako doznajemo, ondje je stigla dojava kako je postavljena eksplozivna naprava. Djelatnici suda su evakuirani, a ondje su stigli policajci iz obližnje I. policijske postaje.
- Utvrđujemo sve okolnosti - kažu iz policije.
