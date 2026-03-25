Dojava o bombi kod suda u Varaždinu, policija na terenu

Varaždinska policija dobila je jutros oko 7.30 sati dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi kod zgrade suda u Varaždinu. Dojava je stigla putem Županijskog centra 112.

Svi raspoloživi policijski službenici Policijske uprave varaždinske odmah su žurno upućeni na sve lokacije sudova kako bi ista osigurali, dok je na nekim lokacijama provedena evakuacija.

Slijedi provođenje protueksplozijskih pregleda te daljnji rad u cilju utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja.