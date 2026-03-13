Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu i osnovnoj školi

Redakcija 24sata zaprimila je mail s lažne mail adrese u kojem nepoznata osoba govori da je postavila više eksplozivnih naprava na nekoliko lokacija u Zagrebu.

U mailu stoji kako su eksplozivne naprave postavljene u Gradsko poglavarstvo, u ured Sandre Rončević, te je više eksplozivnih naprava postavljeno u Osnovnu školu Novi Jelkovec.

O svemu smo upitali zagrebačku policiju, na čiju je email adresu također stigla ova prijetnja.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu o postavljenim eksplozijski napravama. Dodaju da su u tijeku protueksplozijski pregledi te da se utvrđuju informacije.