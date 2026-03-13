U mailu stoji kako su eksplozivne naprave postavljene u Gradsko poglavarstvo i Osnovnu školu Novi Jelkovec
PRIJETNJE
Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu i osnovnoj školi
Čitanje članka: < 1 min
Redakcija 24sata zaprimila je mail s lažne mail adrese u kojem nepoznata osoba govori da je postavila više eksplozivnih naprava na nekoliko lokacija u Zagrebu.
U mailu stoji kako su eksplozivne naprave postavljene u Gradsko poglavarstvo, u ured Sandre Rončević, te je više eksplozivnih naprava postavljeno u Osnovnu školu Novi Jelkovec.
O svemu smo upitali zagrebačku policiju, na čiju je email adresu također stigla ova prijetnja.
Zagrebačka policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu o postavljenim eksplozijski napravama. Dodaju da su u tijeku protueksplozijski pregledi te da se utvrđuju informacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku