Dojava o bombi i na Rebru: 'Sigurnost svih bila potpuno osigurana, nije bilo bombe...'

Zagrebačka policija zaprimila je u ponedjeljak dojavu da je eksplozivna naprava postavljena u KBC-u Zagreb nakon čega su policijski službenici odmah pristupili pregledu te ustanove. Riječ je o bolnici "Rebro" u Kišpatićevoj ulici, precizirali su u policiji koja je dojavu da je u KBC-u Zagreb postavljena eksplozivna naprava zaprimila oko 15,30 sati. O eventualnoj evakuaciji odlučuje odgovorna osoba u KBC-u Zagreb, kažu u policiji.

O svemu su se oglasili iz KBC-a.

- Odmah po zaprimanju dojave, o svemu je obaviještena nadležna policija koja je bez odgode poduzela sve potrebne mjere i radnje. Policijska uprava zagrebačka angažirala je sve raspoložive snage, uključujući policijske službenike i specijalizirane protueksplozijske timove, koji su proveli detaljan pregled i sigurnosni nadzor prostora - navode te ističu da sigurnost pacijenata, zdravstvenog osoblja i svih posjetitelja bila i ostala apsolutni prioritet.

Sve bolničke službe postupale su sukladno propisanim sigurnosnim protokolima, uz kontinuiranu koordinaciju s nadležnim službama, čime je osigurano neometano i sigurno odvijanje zdravstvene skrbi.

Provedenim pregledom nije utvrđeno postojanje nikakve opasnosti niti su pronađeni elementi koji bi potvrdili istinitost dojave. Ni u jednom trenutku nije postojala stvarna ugroza za sigurnost pacijenata i zdravstvenog osoblja, navodi se.

- Svjesni smo da ovakve informacije mogu izazvati zabrinutost kod građana, pacijenata i njihovih obitelji. Stoga želimo dodatno naglasiti kako su sve nadležne službe reagirale pravovremeno i profesionalno te kako je sigurnost svih uključenih bila u potpunosti osigurana. Zahvaljujemo pacijentima, njihovim obiteljima i građanima na razumijevanju, povjerenju i suradnji, uz uvjerenje da ćemo i nadalje zajednički doprinositi očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja za pružanje zdravstvene skrbi - ističu iz bolnice.

Dojave o bombama u ponedjeljak su stigle i na adrese zagrebačkih gimnazija, i u nekoliko novinskih redakcija te Gradske uprave iz koje su najoštrije osudili pokušaj da se "unese nemir".

Slične dojave zaprimljene su i u drugim dijelovima Hrvatske. U Splitu, Rijeci i na području Dubrovačko-neretvanske županije policija provodi provjere u školama koje su nakon dojava evakuirane.

Prošlog tjedna u Hrvatskoj je zabilježen niz lažnih dojava o bombama, kojih je bilo više od 500, a obuhvatile su škole, vrtiće, trgovačke centre i druge institucije.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je, komentirajući najnovije dojave o postavljenim bombama u nekoliko županija, da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji.

