NOVE PRIJETNJE

Dojava o bombi i na Rebru: 'Sigurnost svih bila potpuno osigurana, nije bilo bombe...'

Piše HINA
Prijetnje stigle i školama, redakcijama i gradskoj upravi: Policija provjerava sve dojave

Zagrebačka policija zaprimila je u ponedjeljak dojavu da je eksplozivna naprava postavljena u KBC-u Zagreb nakon čega su policijski službenici odmah pristupili pregledu te ustanove. Riječ je o bolnici "Rebro" u Kišpatićevoj ulici, precizirali su u policiji koja je dojavu da je u KBC-u Zagreb postavljena eksplozivna naprava zaprimila oko 15,30 sati. O eventualnoj evakuaciji odlučuje odgovorna osoba u KBC-u Zagreb, kažu u policiji.

O svemu su se oglasili iz KBC-a.

- Odmah po zaprimanju dojave, o svemu je obaviještena nadležna policija koja je bez odgode poduzela sve potrebne mjere i radnje. Policijska uprava zagrebačka angažirala je sve raspoložive snage, uključujući policijske službenike i specijalizirane protueksplozijske timove, koji su proveli detaljan pregled i sigurnosni nadzor prostora - navode te ističu da sigurnost pacijenata, zdravstvenog osoblja i svih posjetitelja bila i ostala apsolutni prioritet.

Sve bolničke službe postupale su sukladno propisanim sigurnosnim protokolima, uz kontinuiranu koordinaciju s nadležnim službama, čime je osigurano neometano i sigurno odvijanje zdravstvene skrbi.

Provedenim pregledom nije utvrđeno postojanje nikakve opasnosti niti su pronađeni elementi koji bi potvrdili istinitost dojave. Ni u jednom trenutku nije postojala stvarna ugroza za sigurnost pacijenata i zdravstvenog osoblja, navodi se.

- Svjesni smo da ovakve informacije mogu izazvati zabrinutost kod građana, pacijenata i njihovih obitelji. Stoga želimo dodatno naglasiti kako su sve nadležne službe reagirale pravovremeno i profesionalno te kako je sigurnost svih uključenih bila u potpunosti osigurana. Zahvaljujemo pacijentima, njihovim obiteljima i građanima na razumijevanju, povjerenju i suradnji, uz uvjerenje da ćemo i nadalje zajednički doprinositi očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja za pružanje zdravstvene skrbi - ističu iz bolnice.

Dojave o bombama u ponedjeljak  su stigle i na adrese zagrebačkih gimnazija, i u nekoliko novinskih redakcija te Gradske uprave iz koje su najoštrije osudili pokušaj da se "unese nemir". 

TRAGAJU ZA IP ADRESOM Otkrili gdje je server s kojeg stižu stotine prijetećih dojava?!
Slične dojave zaprimljene su i u drugim dijelovima Hrvatske. U Splitu, Rijeci i na području Dubrovačko-neretvanske županije policija provodi provjere u školama koje su nakon dojava evakuirane.

Prošlog tjedna u Hrvatskoj je zabilježen niz lažnih dojava o bombama, kojih je bilo više od 500, a obuhvatile su škole, vrtiće, trgovačke centre i druge institucije.

CVRTILA O DOJAVAMA STRUČNJAK 'Pitanje je do kada sustav može sve trpjeti, treba vidjeti mora li se sve evakuirati'
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je, komentirajući najnovije dojave o postavljenim bombama u nekoliko županija, da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...
NEVJEROJATNO

NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...

Nakon niza dojava prošli tjedan, i novi je započeo dojavama o bombama. Stigle su na adrese zagrebačkih gimnazija te nekih splitskih i riječkih škola
Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima
EVO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA

Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima

Najtoplije će biti u na Jadranu, a najsvježije biti u kontinentalnoj Hrvatskoj

