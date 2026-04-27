Otkrili gdje je server s kojeg stižu stotine prijetećih dojava?!

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji. Govoreći o dodatno intenziviranoj međunarodnoj suradnji oko otkrivanja počinitelja, Božinović nije htio ulaziti u detalje, poručivši da "ne želi ljudima koji to rade dati bilo kakvu naznaku zbog koje bi oni dodatno zaštitili sebe i nastavili raditi to što rade".

Ponovio je da prijetnje dolaze s adresa koje su u inozemstvu te kako to znači da se kriminalističko istraživanje ne može provoditi samo u Hrvatskoj, kao i da ono uključuje suradnju sa svim partnerskim službama, uključujući policije drugih zemalja te agencije i pravosudna tijela. Božinovićeve izjave sugeriraju da su na tragu potencijalnih počinitelja koji stoje iza stotina lažnih dojava o bombama.

A kako piše Krešimir Žabec s Jutarnjeg lista, prema neslužbenim informacijama istraga policije i SOA-e utvrdila je da je server s kojih dolaze poruke u jednoj baltičkoj državi. No, pokušava se doći do IP adrese, što je izazovno.

Ali, ljudi koji su mogli zakupiti server anonimno mogli bi biti bilo gdje. Osim otkrivanja servera, trebat će naći i autore, a tu je veći broj mogućnosti, pa i ona da je neki pojedinac formirao AI agenta koji na adrese svih tih institucija kontinuirano šalje poruke.