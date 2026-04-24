Dojave o bombama u školama u Zadru bile su lažne: 'Angažiran bio maksimalan broj policajca'

Dojave o bombama u petak u obrazovnim ustanovama na zadarskom području bile su lažne, izvijestila je zadarska policija.

U policiji kažu da su provedeni "adekvatni postupci" u prostorijama više obrazovnih ustanova i utvrđeno je da je dojava bila lažna, a pritom je angažiran maksimalan broj policijskih službenika.

Ni u jednoj odgojno-obrazovnoj ustanovi nisu pronađena eksplozivna sredstva, a nadležne službe će provesti kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela, navode u priopćenju.

Poruka u kojoj se navodi da su u odgojno-obrazovnim ustanovama na zadarskom području postavljene eksplozivne naprave zaprimljena je u petak poslije 7 sati na više adresa elektroničke pošte Policijske uprave zadarske te na druge adrese elektroničke pošte na zadarskom području.