Dok ga optužuju za namještanje posla rušenja Vjesnika, Bačić taji ključne podatke od javnosti

Posao rušenja izgorjelog nebodera Vjesnika je od početka bio obavijen netransparentnošću, a Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na čijem je čelu HDZ-ov Branko Bačić i dalje je odlučilo tajiti ključne podatke. Danas smo ekskluzivno objavili dvije pristigle žalbe u kojima konkurentske tvrtke otvoreno i s prilično argumenata tvrde da je cijeli proces odabira pogodovao tvrtki Eurco i da su za njih bili namješteni ključni uvjeti natječaja – od stručnjaka do cijene. Sve detalje možete pročitati OVDJE.

Svoj pravorijek tko je u pravu, mora dati Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Ako obore natječaj, to će biti i dokaz namještanja ovog milijunskog posla.

Ali iz netransparentnosti proizlaze brojne sumnje, na što ukazuju i tvrtke Joning i V.D.M. Promet u svojim opširnim žalbama.

Kada su statičari zaključili da je Vjesnik opasnost i da ga treba rušiti, ministar Bačić je spominjao miniranje kao najrealniju mogućnost, a kasnije je ipak izabrana tvrtka Eurco koja bi neboder trebala rezati od gornjih katova prema dolje.

U studenom je prvi korak bio da se pozovu 34 tvrtke da daju inicijalne, informativne ponude o metodama, rokovima i cijenama rušenja. Odazvalo se njih 18, ali Ministarstvo nikada nije objavilo koje su to tvrtke i što su ponudile. Informirali su samo javnost da je raspon ponuda od milijun do pet milijuna eura(bez PDV-a) i ponuđeni rokovi rušenja od mjesec dana do 12 mjeseci.

Još prije šest dana i prije žalbi, pitali smo Ministarstvo da nam daju podatke tko je predao tih 18 pouda, te koje su ponuđene metode rušenja, rokovi i cijena za svaku od tvrtki. Trebao bi to biti minimum transparentnosti, ali Ministarstvo nam ništa nije odgovorilo!

Kako u svojoj žalbi navodi velika građevinska tvrtka V.D.M., oni su dali ponudu s PDV-om od oko tri milijuna eura, te predložili načine rušenja. Ponuda je jeftinija za 2,3 milijuna eura od pobjednika natječaja, tvrtke Eurco. Međutim, nitko ih više nije kontaktirao, niti su pozvani da predaju konačne ponude. Kako smo neslužbeno doznali, postoji još tvrtki koje su se odazvale pozivu države, dali ponude i više nisu kontaktirani.

Ministarstvo je odlučilo 15. prosinca pozvati samo pet od 18 tvrtki. I opet ista netransparentnost. Nikada nisu objavili kojih to pet tvrtki su pozvali da daju konačne ponude u pregovaračkom procesu, što je brži, ali i netransparentniji način od otvorene javne nabave. Samo su rekli da su uzeli "najozbiljnije tvrtke" od kojih su zatražili ponude. I to smo ih pitali. Po kojim kriterijima su odabrali pet tvrtki, zašto nisu neke druge, te koje cijene, metode i rokove su dobili u ponudama. Ministarstvo nam niti to nije odgovorilo nakon šest dana.

Iako je imalo ponude od milijun do pet milijuna eura, Ministarstvo je išlo na najviši iznos iako je uobičajeno da se najniža i najviša odbace, a onda se vrijednost procjeni po prosjeku ostalih pristiglih. I to je još jedna neobičnost koju nikada nisu obrazložili.

Tek neslužbeno smo uspjeli saznati da je od pet zatraženih ponuda stiglo njih četiri. U oči upada da je Ministarstvo kao ozbiljnu tvrtku s iskustvom u rušenju pozvalo sisačku tvrtku Delta MM Steelix. Na njihovim stranicama se može vidjeti da su oni respektabilna tvrtka – ali za proizvodnju i montažu čeličnih konstrukcija. Pod projektima im nije naveden niti jedan projekt rušenja na bilo koji način. Nije jasno kako su oni pozvani, a primjerice V.D.M. Promet nije. Upravo na tu diskriminaciju i ukazuju žalitelji. Delta MM Steelix su odmah otpali jer su dali ponudu od 8,75 milijuna eura i premašili procijenjenu vrijednost.

Tvrtka za rušenje Geomin je okupila konzorcij u kojem su bili i stručnjaci s Rudarskog fakulteta, ali i tvrtka Zagorje Gradnja i KLF. Njihova ponuda nije prošla, a nije javno obrazloženo zašto. Ali cijena je bila 6,875 milijuna eura, pa su i oni premašili procijenjenu vrijednost nabave.

Dakle, kako V.D.M. koji je najjeftiniji uopće nije pozvan, jedini pravi konkurenti su ostali Eurco i Joning, obije respektabilne tvrtke za rušenje s dugim iskustvom i referencama. Joning je ponudio isti rok rušenja – 3 mjeseca i cijenu koja je 800.000 eura niža od Eurca. Ali su odmah odbijeni i ponuda im nije razmatrana. Kako Joning ističe u žalbi, nigdje uvjet nije bio složenost objekata, ali njih su odbili jer su rušili puno manje složenih objekata. Kako ističu, Eurcu istu takvu referencu prihvaćaju.

Ključno je bilo i bodovanje stručnjaka, a Joning ističe da su se dodatni bodovi dobivali na iskustvo rušenje vijadukata i mostova, što smatraju diskriminacijom jer to iskustvo uopće nije potrebno za neboder.

Sada je već sasvim jasno da je Ministarstvo moglo provesti otvoreni postupak nabave sa skraćenim rokom od 15 dana za ponude. Jer su ionako rok rušenja postavili na maksimalno šest mjeseci, a odabrali ponudu s rokom tri mjeseca. To bi bilo puno transparentnije od diskrecijskog biranja tvrtki u pregovaračkom postupku.

Osim toga, sada će žalbe na bar mjesec dana odgoditi početak rušenja, a one su se mogle izbjeći transparentnim postupkom i pravilima jednakim za sve. Ako je Vjesnik toliko nestabilan i opasan, to znači da će mjesecima nakon požara i dalje predstavljati ugrozu za stanovništvo.