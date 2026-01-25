Obavijesti

SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Piše Ivan Hruškovec,
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
Foto: Google Maps

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući

Policijska potjera koja je započela u ranim jutarnjim satima na istočnom ulazu u Zagreb, iz smjera Dugog Sela, završila je tek četiri sata kasnije u Sesvetama, uhićenjem 33-godišnjeg muškarca koji je tijekom bijega ugrozio život policajaca, ali i ostalih sudionika u prometu.

Sve je započelo oko 2.05 sati, kada je zagrebačka policija dobila dojavu o Audiju, zagrebačkih registarskih oznaka, koji se iz smjera Dugog Sela kretao prema zapadu, krivudajući po cesti, a vozač je, prema dojavi, najvjerojatnije bio pod utjecajem alkohola.

POKUŠAO UBITI POLICAJCE ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!
ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!

Policijski službenik ubrzo je uočio vozilo koje se dovodilo u vezu s dojavom te je krenuo za njim u namjeri da ga zaustavi. Unatoč jasno uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima, vozač se oglušio na naredbe policije i dao u bijeg, pritom u dva navrata opasnom vožnjom ugrozivši život policijskog službenika u službenom vozilu.

Potjera se nastavila prema Sesvetama, gdje se u akciju uključila i druga policijska ophodnja kako bi se bjegunac sigurno zaustavio.

Kulminacija se dogodila u Ulici Ive Politea, gdje se vozač nakratko zaustavio na parkiralištu jednog poduzeća. Policijski službenik mu je službenim vozilom prepriječio put, izašao iz automobila i krenuo prema njemu kako bi ga uhitio.

U tom trenutku osumnjičeni ponovno pokreće vozilo i namjerno kreće prema policijskom službeniku, pokušavajući ga pregaziti kako bi nastavio bijeg. Policajac se, štiteći vlastiti život, bacio na tlo te je iz službenog vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru prednjih pneumatika vozila.

Unatoč tome, vozač je ponovno uspio pobjeći, no druga ophodnja ubrzo je uočila vozilo zaustavljeno u maloj Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama. Osumnjičeni je tada napustio automobil i pobjegao u obližnju kuću.

Zbog ozbiljnosti situacije policija je planski stavila kuću pod nadzor, a oko 6.10 sati, nakon višesatne potrage, muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Utvrđeno je da se radi o 33-godišnjaku.

Očevidom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

