Dok god su ravnatelji stranački, politika će ‘drmati’ školama

Afera u OŠ Strožanac je doslovce to - afera. Raširilo se negativnih krakova iz te priče puno previše za jednu osnovnu školu. Bilo koju. Stoga je važno rasplesti sve što se dogodilo stručno, brižno i hladne glave. Od činjenice da po svemu sudeći dijete s poteškoćama u ponašanju sve do kraja petog razreda nije dobilo potrebnu stručnu pomoć i podršku, što se itekako odrazilo i na drugu djecu, do toga da zaposlenici i uprava škole vode bitke preko leđa učenika. Od činjenice da je nastavnici uručen izvanredni otkaz iz ne sasvim razjašnjenih razloga do objavljivanja oprečnih izvješća raznih službi. I na kraju, do činjenice da je sve što se zbivalo roditelje izvuklo na ulicu. Ako je postojala sumnja da su čak dvije nastavnice “zlostavljale” dijete (to je tek čudna priča), zašto je uprava škole reagirala tek kad je problem postao javan? Ako se radi o obračunu sukobljenih (političkih) strana, zašto ozbiljnije ne reagira Ministarstvo?