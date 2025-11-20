Ona bolja strana su ljudi koji su ponos hrvatskog zdravstva, dok drugi bacaju tešku ljagu na to isto zdravstvo.
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+
Dok jedni spašavaju ljude, drugi zdravstvo koriste kao bankomat
Čitanje članka: 1 min
U hrvatskom zdravstvu postoje dvije sasvim različite strane. Jedna je ispunjena ljudskošću, požrtvovnošću i profesionalizmom, ona u kojoj se spašavaju životi, rađaju djeca u skučenim vozilima Hitne pomoći i rade nevjerojatne stvari u operacijskim salama. Druga je obilježena aferama i optužnicama za primanje mita.
