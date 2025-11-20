Obavijesti

Dok jedni spašavaju ljude, drugi zdravstvo koriste kao bankomat

Piše Martina Pauček Šljivak,
Ona bolja strana su ljudi koji su ponos hrvatskog zdravstva, dok drugi bacaju tešku ljagu na to isto zdravstvo.

U hrvatskom zdravstvu postoje dvije sasvim različite strane. Jedna je ispunjena ljudskošću, požrtvovnošću i profesionalizmom, ona u kojoj se spašavaju životi, rađaju djeca u skučenim vozilima Hitne pomoći i rade nevjerojatne stvari u operacijskim salama. Druga je obilježena aferama i optužnicama za primanje mita.

