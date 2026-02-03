Ovo je udar države na Grad Zagreb. Ovo je i kršenje Ustava, rekao je jučer Tomašević nakon što se Vlada uključila u organizaciju dočeka rukometaša
DAN NAKON DOČEKA
UŽIVO Tomašević ima presicu
Čitanje članka: < 1 min
Dan nakon dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ima konferenciju za medije.
Podsjetimo, Grad je priopćio da neće udovoljiti zahtjevu rukometaša da na dočeku bude Marko Perković Thompson. Zbog toga je rukometni savez otkazao doček. Naposljetku se uključila i Vlada u organizaciju te je dočeka na kraju u ponedjeljak bilo, a Thompson je stigao na binu i zapjevao s igračima.
PRATITE UŽIVO
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku