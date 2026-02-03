Obavijesti

News

DAN NAKON DOČEKA

UŽIVO Tomašević ima presicu

Piše Emirat Asipi, Ivan Štengl,
UŽIVO Tomašević ima presicu
Zagreb: Tomašević održao konferenciju o spornom dočeku brončanih rukometaša na Trgu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ovo je udar države na Grad Zagreb. Ovo je i kršenje Ustava, rekao je jučer Tomašević nakon što se Vlada uključila u organizaciju dočeka rukometaša

Dan nakon dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ima konferenciju za medije.

OPERACIJA ZAGREB Navijači proslavili rukometaše, a Grad Zagreb priprema tužbe. Thompson: Vidimo se dogodine
Navijači proslavili rukometaše, a Grad Zagreb priprema tužbe. Thompson: Vidimo se dogodine

Podsjetimo, Grad je priopćio da neće udovoljiti zahtjevu rukometaša da na dočeku bude Marko Perković Thompson. Zbog toga je rukometni savez otkazao doček. Naposljetku se uključila i Vlada u organizaciju te je dočeka na kraju u ponedjeljak bilo, a Thompson je stigao na binu i zapjevao s igračima.

VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'
VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'

Nakon što je propao doček koji su trebali organizirati HRS i Grad, jer su rukometaši tražili da pjeva Thompson, Vlada je preuzela organizaciju dočeka. Ne smiruju se politička prepucavanja oko dočeka brončanih rukometaša
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju za doček: 'Upućujemo na organizatore...'
Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju za doček: 'Upućujemo na organizatore...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Vlada organiziranjem dočeka rukometaša udara na Grad, krši Ustav i radi nezapamćeno institucionalno nasilje

