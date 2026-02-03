Obavijesti

OZBILJNO SU ZABRINUTI

Srbija se oglasila o dočeku rukometaša i Thompsonu

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Javne manifestacije i okupljanja ne bi trebali postati poligon za isticanje poruka mržnje, povijesnog revizionizma i netrpeljivosti, već prilika za promicanje međusobnog poštovanja i tolerancije, navode

Admiral

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog novih i sve češćih pojava isticanja simbola i poruka povezanih s ideologijom iz razdoblja Drugog svjetskog rata koja je prouzročila masovna stradanja srpskog, romskog i židovskog naroda, kao i zbog antisrpskih grafita koji su u posljednje vrijeme zabilježeni u Republici Hrvatskoj, uključujući i grad Zagreb.

- Javne manifestacije i okupljanja ne bi trebali postati poligon za isticanje poruka mržnje, povijesnog revizionizma i netrpeljivosti, već prilika za promicanje međusobnog poštovanja i tolerancije - navode na stranici Ministarstva vanjskih poslova Srbije.

Reakcija na doček uz Thompsona

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije priopćilo je da vjeruje da se trajna stabilnost i međusobno povjerenje u regiji mogu graditi isključivo otvorenim i odgovornim dijalogom, međusobnim uvažavanjem i pažljivim odnosom prema složenim stranicama naše zajedničke povijesti, te da Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, treba igrati značajnu ulogu u promicanju tih načela i doprinosu atmosferi razumijevanja, tolerancije i unapređenja dobrosusjedskih odnosa.

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Izjava srbijanskog ministarstva vanjskih poslova uslijedila je nakon dočeka za brončanu hrvatsku rukometnu reprezentaciju na zagrebačkom središnjem trgu, na kojem je pjevao Marko Perković Thompson.

