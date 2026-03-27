DOK KLJUČA KAOS S IRANOM Američki nuklearni div od čak 330 m uplovljava u Hrvatsku!

Najmoderniji američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford napustio je u četvrtak ujutro bazu u Souda Bay na Kreti i zaputio se prema Hrvatskoj, gdje bi u splitskoj luci trebali biti obavljeni popravci nakon požara koji je izbio ranije ovog mjeseca. Iako je prvotno bilo planirano da brod ostane u Grčkoj do početka travnja, američke vlasti promijenile su plan, a prema informacijama grčkih medija i televizije Skai, na odluku su utjecali i antiratni prosvjedi na Kreti posljednjih dana.

Požar je izbio 12. ožujka u prostoru za pranje rublja, no brzo se proširio kroz ventilacijski sustav i gasio se satima. U incidentu su ozlijeđena dva mornara, od kojih je jedan morao biti prebačen na liječenje izvan broda, dok je oko 200 članova posade imalo respiratorne poteškoće zbog dima. Oko 600 članova posade ostalo je bez pristupa svojim kabinama i bilo je prisiljeno koristiti privremene smještajne prostore. Pentagon je potvrdio da nuklearni pogon nije oštećen te da je brod ostao operativan, ali su tehnički problemi i potreba za detaljnom istragom zahtijevali dodatne zahvate.

U fokusu američke mornarice sad je i pitanje uzroka požara, a među scenarijima koje istražitelji razmatraju nalazi se i mogućnost da je vatra namjerno izazvana. Takve sumnje dolaze u kontekstu iznimno iscrpljene posade, jer se brod nalazi u kontinuiranoj operativnoj misiji još od lipnja 2025., znatno duže od uobičajenih šest mjeseci. Više od 2600 članova posade već se mjesecima nalazi u intenzivnom operativnom režimu, a američki mediji ranije su izvještavali o problemima s tehničkim sustavima, uključujući i kvarove na sanitarnim instalacijama koje opslužuju tisuće ljudi.

Istodobno s odlaskom Forda iz Sude, nosač zrakoplova USS George H. W. Bush napustio je bazu u Norfolku i upućen je prema istočnom Mediteranu, gdje bi trebao preuzeti operativnu ulogu već tijekom sljedećeg tjedna. Time SAD nastavljaju održavati snažnu vojnu prisutnost u regiji, koja je posljednjih mjeseci dodatno opterećena napetostima na Bliskom istoku.

Dolazak Forda u Hrvatsku dodatno dobiva na važnosti jer je riječ o jednom od najnaprednijih ratnih brodova na svijetu. Kao prvi nosač nove generacije, dug je više od 330 metara i istisnine preko 100.000 tona, pokretan dvama nuklearnim reaktorima koji mu omogućuju višedesetljetnu autonomiju bez punjenja gorivom.

Može nositi do 90 letjelica i izvoditi više od 200 borbenih operacija dnevno, a njegova vrijednost procjenjuje se na više od 13 milijardi dolara.

Prema dostupnim informacijama, Ford bi trebao uploviti u Split gdje će se obaviti potrebni popravci i dodatni tehnički pregledi, iako za sad nije poznato koliko će se ondje zadržati. Dio izvora navodi da bi nakon toga mogao biti upućen natrag u SAD.