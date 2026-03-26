Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Prije nekoliko dana pisali smo o problemima stanara Ulice Slavka Batušića iz zagrebačkog naselja Špansko, kojima vrane gačci ne daju spavati te im njihov izmet nagrizu lak automobila, a strahuju i od napada u vrijeme kad male vrane uče letjeti. Sad nam je stigao i odgovor Grada Zagreba o tome što su u vezi ovog problema poduzeli.

Kažu da su prijave gnijezda vrana zaprimane putem aplikacije te da je za predmetnu lokaciju zaprimljeno ukupno 10 prijava građana o potrebi uklanjanja gnijezda na adresi Slavka Batušića 1–3 u Španskom.

- Djelatnici nadležnog Odsjeka za lovstvo obišli su navedenu lokaciju 29. siječnja 2026. godine. Tom prilikom utvrđen je manji broj jedinki vrane gačac te su uočena dva starija gnijezda bez prisutnih ptica. Nakon ponovne prijave o povećanoj aktivnosti vrana krajem veljače, djelatnici podružnice Zrinjevac 26. veljače 2026. uklonili su gnijezda na predmetnoj adresi. Istodobno je na širem području gradske četvrti Stenjevec provedena akcija uklanjanja gnijezda, tijekom koje su uklonjena ukupno 24 gnijezda - odgovaraju iz Grada Zagreba te kažu da prilikom uklanjanja uobičajeno uklone i grane na kojima je gnijezdo podignuto.

24sata Zagreb: Stanari zgrade u Španskom koji se žale da imaju desetak gnijezda vrana | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nastavljaju da su 12. ožujka 2026. ponovno obavili terenski obilazak navedene lokacije te utvrdili približno 15 do 18 formiranih gnijezda vrane gačac, uz vidljivo aktivnu izgradnju novih.

- U usporedbi sa stanjem prilikom prvog obilaska i nakon uklanjanja gnijezda, navedeno upućuje na tipičnu sezonsku dinamiku ponašanja vrste, odnosno razdoblje intenzivne izgradnje gnijezda uoči početka gniježđenja. Djelatnici Zrinjevca su u razdoblju do početka lovostaja uklonili ukupno 259 gnijezda na području Grada Zagreba, od čega 5 u Batušićevoj ulici. Prijave građana za uklanjanje gnijezda zaprimane su do 23. veljače 2026. godine, a ukupno ih je zaprimljeno 384. Najveći broj prijava odnosio se na područja Španskog, Dugava, Cvjetnog naselja, Knežije, Vrbika i Trnja. Gnijezda su uklanjana na području Dugava, Sloboštine, Knežije, Jaruna, Trnja, Stenjevca, Maksimira, Dubrave i Pešćenice - poručuju.

Od početka 2025. Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba angažirala je sokolarsku služba, koja je nastavila s radom i u 2026. godini.

Grad Zagreb je, kažu, u okviru Programa zaštite divljači započeo zamjenu postojećih kanti za otpad na javnim površinama kantama s klapnama, kako bi se spriječilo razbacivanje otpada i okupljanje vrana zbog hranjenja. Kante su zamijenili na području Ravnica, Španskog i Malešnice i to ukupno njih 417. Zamjenu će nastaviti i u drugim gradskim četvrtima u kojima su zabilježili povećanu brojnost vrana.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Podsjetimo, prije nekoliko dana razgovarali smo sa stanarima Ulice Slavka Batušića 1-3 u Španskom, koji kažu da im je suživot s vranama nemoguć. Na licu mjesta uvjerili smo se da na visokim platanama ispred njihove zgrade postoji desetak gnijezda vrane gačac. Za razliku od sive vrane, gačac je kolonijalna vrsta, koja se gnijezdi u skupinama, i to obično iz godine u godinu na istom području. Upravo je to i problem jer, iako su stanari tražili od Zrinjevca da ukloni gnijezda, već za tri dana ove iznimno inteligentne ptice napravile su nova.

- Izrazito su bučne i kriče cijelu noć tako da je gotovo nemoguće spavati. Ovdje stanuje puno starijih ljudi i djece te jednostavno nemamo mira. Prisiljeni smo u autima držati nekoliko litara sredstava za čišćenje jer izmet nagriza boju, a vozila nam oštećuju i kandžama jer bacaju orašaste plodove po autima, a zatim hodaju po njima i kljucaju - kazala nam je stanarka Marija.

Naglašava da je bilo slučajeva napada na ljude i djecu jer su izrazito agresivne dok imaju mlade.

- Napadaju tako da se zalete s leđa i udare svojim oštrim kandžama po glavi. Ne boje se ljudi i ovdje nemaju prirodnih neprijatelja. Molili smo, kumili da ih se negdje izmjesti. Ljudi koji ne žive s vranama ne znaju kako je to. Rade i nered, kopaju po smeću i razbacuju ga, morate stalno paziti da su kontejneri zatvoreni, a parkiralište i parkić stalno su zakakani - očajna je naša sugovornica.

Dodaje da su svi promijenili prozore, no buka je i dalje nesnosna.

- Imamo puno drveća i zelenila što je stvarno pohvalno, ali kad dođe vrijeme gniježđenja ne živimo normalno. Od dreke i njihovog izmeta praktički ne otvaramo prozore i ne izlazimo iz stanova - rekao je jedan od stanara.

Ipak, ove ptice ne smetaju svim susjedima.

- To što pokakaju po autu obrišem vlažnom maramicom, a što se tiče buke, pustim radio. Mene nikad nisu napale jer ih ne diram, a naučila sam i svoju kujicu da ih ne dira. Ona ima 10 godina, kad je bila mala, dvaput sam joj rekla "Ne, ne!" i to je bilo dovoljno - rekla nam je Jadranka.

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače 2026. primao prijave za uklanjanjem gnijezda vrana sa stabala na javnim gradskim površinama. Siva vrana i vrana gačac na popisu divljači te da je od 1. ožujka do 31. srpnja strogo zabranjeno uznemiravati navedene vrste radi gniježđenja, polijeganja jaja i brige za mladunce.