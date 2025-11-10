Obavijesti

Dok postoje mladi koji brinu za druge, Hrvatska ima budućnost

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Dok postoje mladi koji brinu za druge, Hrvatska ima budućnost
Zagreb: Studenti medicine, blizanci Luciana i Andro Koren | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Možda je to prava slika Hrvatske koju trebamo češće vidjeti: zemlja u kojoj uspjeh ne znači samo ocjena ili novac, nego i osmijeh onoga kome si pomogao

U vremenu kad se često čuje da mladi odlaze, da ih nije briga, da su površni i da ne vjeruju u sutra, pojave se Luciana i Andro Koren, blizancidokazuju suprotno. Oni su podsjetnik da Hrvatska ima mlade koji ne bježe od rada, odgovornosti i brige za druge.

