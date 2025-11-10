Možda je to prava slika Hrvatske koju trebamo češće vidjeti: zemlja u kojoj uspjeh ne znači samo ocjena ili novac, nego i osmijeh onoga kome si pomogao
KOMENTIRA: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ
Dok postoje mladi koji brinu za druge, Hrvatska ima budućnost
Čitanje članka: 1 min
U vremenu kad se često čuje da mladi odlaze, da ih nije briga, da su površni i da ne vjeruju u sutra, pojave se Luciana i Andro Koren, blizancidokazuju suprotno. Oni su podsjetnik da Hrvatska ima mlade koji ne bježe od rada, odgovornosti i brige za druge.
