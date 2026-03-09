Obavijesti

Dok problemi čekaju, SDP-ov župan bavi se garderobom

Piše Snježana Krnetić,

Pravilnik SDP-ovog koprivničko-križevačkog župana pokazuje da kada vlast ne želi ili ne zna riješiti stvarne i ozbiljne probleme, nastaju pravila koja se bave uređivanjem garderobe umjesto upravljanja i vođenja županije

U 21. stoljeću, koje vrvi izazovima na svjetskoj ili domaćoj sceni, vijest da se SDP-ov župan Tomislav Golubić bavi pravilnikom koji propisuje koliko visoka smije biti potpetica ili koliko uska suknja, blago rečeno, izaziva nevjericu. Teško je povjerovati da Koprivničko-križevačka županija nema drugih problema ili prioriteta. Naravno, postoje radna mjesta za koja je propisana zaštitna oprema i to nitko razuman ne dovodi u pitanje.

