Dok problemi čekaju, SDP-ov župan bavi se garderobom
Pravilnik SDP-ovog koprivničko-križevačkog župana pokazuje da kada vlast ne želi ili ne zna riješiti stvarne i ozbiljne probleme, nastaju pravila koja se bave uređivanjem garderobe umjesto upravljanja i vođenja županije
U 21. stoljeću, koje vrvi izazovima na svjetskoj ili domaćoj sceni, vijest da se SDP-ov župan Tomislav Golubić bavi pravilnikom koji propisuje koliko visoka smije biti potpetica ili koliko uska suknja, blago rečeno, izaziva nevjericu. Teško je povjerovati da Koprivničko-križevačka županija nema drugih problema ili prioriteta. Naravno, postoje radna mjesta za koja je propisana zaštitna oprema i to nitko razuman ne dovodi u pitanje.