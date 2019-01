'Dok sam ja na čelu HSS-a, mi nećemo imati posla s HDZ-om'

Anketa koja je naručila Amsterdamska koalicija u kojoj je uz HSS i IDS, Glas i HSU pokazuje da osvajaju 12,5 posto na EU izborima i da su jači od SDP-a.

- Optimističan jesam, idemo na pobjedu, ciljamo na onih 50 posto birača koji nikad ne izlazi na izbore jer sad imaju za koga glasati a sad imaju priliku glasati za opciju koja nudi europsku Hrvatsku, kojoj su uzor zapadnoeuropske razvijene zemlje po svemu, koja bježi od orbanizacije Hrvatske, mi znamo gdje pripadamo, gdje želimo da Hrvatska pripada i glas za Amsterdamsku koaliciju je glas za razvijenu europsku Hrvatsku - kaže Beljak u razgovoru sa našim novinarom Ivanom Pandžićem u studiju 24sata.

Neuspjeh bi po njemu bio kad se ne bi prošao prag, ali on se ne zadovoljava s tim da osvoje jedan ili dva mandata.

- Mi pucamo na to da budemo prva lista. Želimo biti jasna alternativa HDZ-u, jasna alternativa svima onima koji su euroskeptici za izlazak Hrvatske iz EU, a ima i takvih, a uza sve slabosti koje ima EU, ja ne vidim što bi bila alternativa, a to ne vidi ni većina ljudi u Hrvatskoj, a pogotovo onih koji iseljavaju iz Hrvatske. Uzor Hrvatskoj mogu biti jedino zapadnoeuropske zemlje - ističe Beljak.

- Nećemo imati posla s HDZ-om dok sam ja na čelu HSS-a. Imali smo raznoraznih lutanja ali na izbornoj skupštini prije tri godine, kada se vidjelo da je brod gotovo potonuo, ljudi su između tri kandidata izabrali mene. Zbog čega? Zato jer sam nudio promjenu smjera, promjenu politike, promjenu svega.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mi jesmo Radićeva stranka, mi jesmo HSS, ali moderni HSS, koji želi nove birače, koji želi novu politiku, koji se ne orijentira isključivo na poljoprivredu i selo, primarno da, ali moderno selo, ekološki svjesno, GMO free, zeleno selo koje je jamac opstanka cijelog društva. Naravno da to nekome smeta, smeta ljudima koji to ne razumiju uopće, da svojim sitnim partikularnim interesima štete državi kao zajednici, ali to nije moj problem ni problem ni problem vodstva HSS-a. A to su oni ljudi koji žive na državnom proračunu, a nisu to zavrijedili na bilo koji način, to su ljudi koji predstavljaju kupljeno biračko tijelo od strane HDZ-a, ima ih desetine tisuća, ima ih u drugim strankama, ima ih u HSS-u još uvijek, ali sve manje i manje i njima je odzvonilo - siguran u sebe je Beljak.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborska zastupnica i potpredsjednica stranke Ana-Marija Petin traži da Beljak preda mandat na raspolaganje, traže još neki, priča se da je kupio četiri auta, da ne daje financijska izvješća, da vodi centralistički stranku. A to su, ističe novinar u razgovoru, sve ugledni ljudi.

- Ugledni ljudi će odgovarati na sudu za takve klevete i laži i ja to ne bi komentirao, ti isti ljudi su prije dva mjeseca jednoglasno podržali i prijedlog novog statuta i ulazak u Amsterdamsku koaliciju, onda ništa nije smetalo. Vrlo je indikativno da ih je sada kad vide koji je rezultat rejtinga, odnosno anketa, koji rejting ima Amsterdamska koalicija kojoj je HSS prva stranka da ih je to sada počelo smetati. Ja tu vidim rukopis neke druge stranke. I ponavljam, neće HDZ vodit HSS, nego će ga vodit HSS-ovci, ja i moji prvi suradnici. To što netko pokušava s drugim strankama radit protiv svoje stranke to je njihov problem, ali to bez sankcija ne može proći - rezolutan je Beljak koji je naglasio da HSS stoji bolji nego ikada u zadnjih sedam, osam godina.