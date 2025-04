Dokazano: Terapijski psi pružaju neprocjenjivi lijek za djecu i odrasle, obilje ljubavi

Odavna su ljudi kroz svoje živote osjetili koliko životinje na nas djeluju iscjeljujuće. Znanost je to nebrojeno puta dokazala, i zbog svega su, među ostalim, i na našim prostorima terapijski psi postali nezamjenjivi ljudima s nekim oblikom invaliditeta. Na zapadu su otprije terapijski psi integralni dio bolničke terapije, polako je to došlo i do našeg zdravstvenog sustava, pa je nova pseća duša imena Katka pristigla nedavno na onkološki odjel Dječje bolnice Klaićeva. Neizreciva sreća i uzbuđenje - tako su na odjelu opisali snažne emocije bolesne dječice na dan kad se labradorica Katka pojavila među njima donoseći im terapiju koja se ne proizvodi niti u jednoj tehnološki superiornoj tvrtki na svijetu.

