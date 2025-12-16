Doktor koji je osumnjičen da je godinama u Osijeku zlostavljao maloljetnike ide u zatvor...

Sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio je u utorak navečer jednomjesečni istražni zatvor uhićenom 46.godišnjem zdravstvenom djelatniku osječkog KBC-a, kojeg se tereti za bludne radnje prema maloljetnicima i omogućavanje konzumiranja droge, doznaje se na Sudu.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke, izvijestili su sa osječkog Suda.

Policija je ranije izvijestila da je zbog sumnje da je neprimjereno dirao maloljetnike po tijelu te im davao drogu na konzumaciju, uhitila 46-godišnjeg zdravstvenog djelatnika iz Osijeka i privela ga pritvorskom nadzorniku.,

Sumnja se da se u razdoblju od 2016. do 2019. u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao im drogu na konzumaciju.

Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.

Tijekom pretrage njegovog doma i ordinacije policija je, uz ostalo, pronašla više vrsta droge, marihuane, hašiša i MDMA I amfetamina,

Osumnjičenika je kazneno prijavila za povredu djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Iz Ravnateljstva osječkog KBC-a priopćili su da surađuju sa svim nadležnim institucijama te su, odmah po službenom saznanju, postupili sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i donijeli

Radi zaštite prava pacijenata i budući da je postupak u tijeku ne možemo iznositi dodatne pojedinosti niti komentirati konkretne okolnosti slučaja, poručuju iz Ravnateljstva.