Doktori u Čakovcu dvaput pustili doma pretučenog muškarca (70). Sad je završio u komi!

Županijska bolnica Čakovec čak je dva puta zaprimila teško pretučenog i silovanog 70-godišnjaka ( u subotu i nedjelju) te ga otpustila iz bolnice, da bi ga treći put, u ranim jutarnjim satima u noći s nedjelje na ponedjeljak, hitna dovezla u bolnicu i to u komi nakon čega je hitno operiran.

- Sad se nalazi u induciranoj komi na jedinici intenzivnog liječenja, a njegovo stanje je teško i životno ugrožavajuće - stoji u odgovoru Županijske bolnice Čakovec za 24sata.

Ravnateljica Zavoda za hitnu Međimurske županije Vladimira Križaj Grabant za 24sata je potvrdila da je hitna na kućnu adresu došla u 10. ožujka oko 1 ujutro po navedenog pacijenta i odvezla ga u bolnicu u teškom stanju.

Razgovarali smo s članicom obitelji teško ozlijeđenog 70-godišnjaka koja nam je rekla kako je cijela obitelj ogorčena zbog postupanja bolnice.

- Sramota je to što je bolnica napravila. Strašno je što su ga dva puta pustili doma, a bio je u teškom stanju. U subotu navečer je napadnut i tad mu je ukraden mobitel pa nas nije mogao ni nazvati. Nismo ni znali što mu se dogodilo. Tad je sam otišao u bolnicu gdje su ga pregledali i pustili. Zatim je u nedjelju ujutro otišao na policiju prijaviti što mu se dogodilo i policija ga je tad odvela na hitnu jer su procijenili da nije dobro. Potom nas je u nedjelju oko 10 ujutro nazvala policija i obavijestila o napadu. Bio je opet u bolnici, ali su ga ponovno pustili doma - priča nam članica njegove obitelji.

'Cijelu nedjelju se nije budio, zvali smo hitnu'

Kaže kako je cijelu nedjelju doma spavao, da bi tu noć pozvali hitnu nakon što se uopće nije budio.

- Prvo smo mislili da je to od injekcije za spavanje. No kako se nije nijednom probudio tako smo poslije pola noći pozvali hitnu koja je došla i odvela ga u bolnicu. Rekli su nam da je u komi i da je imao izljev krvi u mozgu. Žalosno je da u bolnici to nisu vidjeli ranije. Da mi nismo reagirali on ne bi preživio. Zaista ne mogu vjerovati da su ga pretučenog i s teškim ozljedama glave dva puta pustili doma. Mi smo van sebe, u šoku smo zbog svega - priča nam.

Županijska bolnica Čakovec | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kaže kako je on bio branitelj u Domovinskom ratu te da ima PTSP.

- On je i psihijatrijski bolesnik te se liječio na psihijatriji, no nikad nije bio agresivan već bi znao nekad samo odlutati. Tako je i u subotu navečer otišao hodati te je napadnut i opljačkan. Potom je i završio na hitnoj i policiji. Da je odmah zadržan na liječenju vidjeli bi izljev krvi u mozak. Kad je treći put završio u bolnici tad je hitno operiran. Možete misliti kako će biti njemu, ako se uopće probudi - ispričala nam je članica njegove obitelji.

'Nismo dobili nalaze iz Zagreba, ne znamo je li silovan'

Rekla nam je i da ne zna otkud policiji da je bio silovan jer još nemaju potvrdu da se to dogodilo.

- Još nismo dobili informaciju je li silovan ili nije. Sumnja se, ali mi još čekamo nalaze iz Zagreba, poslali su sve na DNK analizu i ti nalazi još nisu došli - ističe ona.

Naime, Policijska uprava međimurska objavila je kako je dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 36-godišnjakom utvrđeno kako je počinio kaznena djela silovanja i teške krađe na osobito opasan način, sve na štetu 70-godišnjaka.



- U subotu, 8. ožujka oko 20:30 sati u Čakovcu, u trenutku kada se oštećeni 70-godišnjak šetao Ulicom Ivana Gorana Kovačića, susreo je osumnjičenog 36-godišnjaka, kojeg poznaje od ranije. Na nagovor osumnjičenog, oštećeni je pristao da odu u nezaključanu i napuštenu kuću, koja se nalazi u spomenutoj ulici. Nakon kraćeg boravka i razgovora osumnjičeni je primjenom fizičke sile te prijetnjom hladnim oružjem počinio kaznena djela silovanja i teške krađe na štetu 70-godišnjaka. Materijalnu štetu počinjenjem kaznenog djela teške krađe na osobito opasan način, oštećeni je procijenio na stotinjak eura. U događaju oštećeni 70-godišnjak zadobio je tešku tjelesnu ozljedu opasnu po život te je zadržan na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec - objavila je policija.

Navode kako će se protiv osumnjičenog 36-godišnjaka zbog počinjenja kaznenih djela silovanja i teške krađe, podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će se predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Razgovarali smo i s dobro upućenim liječnicima iz bolnice koji su nam rekli da se pacijenta nije smjelo pustiti doma ni prvi ni drugi put kad je došao po liječničku pomoć.

- Kad nam dođe pacijent koji je primio udarce u glavu tad ga se obavezno mora ostaviti na promatranju jer uvijek može doći do životne ugroze. Naime, u takvim slučajevima postoji opasnost od izljeva krvi u mozak. To se u ovom slučaju i dogodilo. Mi u bolnici nemamo neurokirurga, već imamo dogovorenu suradnju s KB Dubravom i kad je potrebna hitna operacija tad nam dolaze njihovi neurokirurzi. Da je pacijent ostao na promatranju u bolnici uočio bi se izljev krvi u mozgu i tad bi se ranije reagiralo i bio bi u boljoj situaciji. Ovako se radi o čistom propustu - kažu nam liječnici.

Bolnica: I drugi put smo ga pregledali, nisu utvrđeni znakovi traume

Kontaktirali smo potom Županijsku bolnicu Čakovec iz koje su nam odgovorili da su 10. ožujka 2025. godine, oko 01,00 sati, zbrinuli pacijent, stariji muškarac, s teškim ozljedama. Odmah po prijemu, stručno medicinsko osoblje provelo je hitnu medicinsku procjenu te je pacijent podvrgnut operativnom zahvatu. Trenutno se nalazi u induciranoj komi na jedinici intenzivnog liječenja, a njegovo stanje je teško i životno ugrožavajuće - stoji u odgovoru Županijske bolnice Čakovec za 24sata.

Ističu kako je pacijent i prethodno bio zaprimljen u Županijsku bolnicu Čakovec 8. ožujka 2025. godine, kada su mu učinjeni sveobuhvatni dijagnostički pregledi uključujući rendgensko snimanje glave, vrata, lijevog zigomatičnog luka, lijeve šake i prsnog koša. Prilikom prijema, pacijent je bio kontaktibilan i suradljiv, a medicinska obrada provedena je temeljito i profesionalno, sukladno tada dostupnim dijagnostičkim nalazima. Nakon medicinske procjene, pacijent je otpušten na kućnu njegu, u skladu s medicinskim indikacijama - ističu u bolnici.

Potom se kažu iz bolnice, 9. ožujka 2025. godine, pacijent ponovno javio na hitni prijem u pratnji policijskih službenika te je tom prilikom prijavio prisilni spolni odnos s nepoznatom muškom osobom.

- U skladu s medicinskim protokolima i važećim procedurama, obavljeni su svi potrebni pregledi te uzeti relevantni uzorci, pri čemu nisu utvrđeni znakovi traume. Nakon završene medicinske obrade, pacijent je ponovno otpušten iz bolnice. Dana 10. ožujka 2025. godine, u ranim jutarnjim satima, pacijent je, kao što je gore navedeno, zaprimljen u bolnicu u teškom stanju te je hitno operiran. Županijska bolnica Čakovec naglašava da su svi postupci medicinske obrade provedeni sukladno važećim pravilnicima i medicinskim standardima, temeljito i profesionalno, vodeći se najboljim interesom pacijenta. Stručni tim bolnice primijenio je sve dostupne dijagnostičke i terapijske mjere u skladu s medicinskim protokolima. Izražavamo suosjećanje s pacijentom i njegovom obitelji te naglašavamo da se trenutno poduzimaju sve potrebne mjere kako bi mu se osigurala najbolja moguća medicinska skrb - stoji u odgovoru Županijske bolnice Čakovec.