Doktorica Kaleb: Dokazat ću tko je kriv za Gabrijelovu smrt

Svaki dan se iznova pitam zašto su mi to napravili, ali vjerujte da ne mogu naći odgovor. To je nedokučivo, rekla je u srijedu dr. Ksenija Kaleb iz Metkovića.

U prosincu 2018. godine njoj su roditelji doveli Gabrijela Bebića u iznimno teškom stanju te je jedina od svih liječnika koji su ga dotad pregledali naredila hitno postupanje s dječakom. Nažalost, malom Gabrijelu više nije bilo spasa. Preminuo je, a dr. Kaleb je Hrvatska liječnička komora optužila za niz propusta. Međutim, nakon što je vještačenje Medicinskog fakulteta u Zagrebu oslobodilo Kseniju Kaleb krivnje, spremna je očistiti mrlju sa svojega imena i izboriti se protiv nepravde koja joj je nanesena.

'Ima svu moju podršku'

- Očekujem ispriku Hrvatske liječničke komore i njihovo objašnjenje zašto su mi ‘prišili’ toliko laži i neistina. Ta objašnjenja moraju imati medicinsko uporište i baš me zanima što će reći. Uvjerena sam da medicinskog uporišta nema za sve što su rekli o meni i oni to znaju - razočarana je liječnica iz Metkovića. Da nije kriva za Gabrijelovu smrt, smatraju i roditelji.

- Nikad, ni na jednu jedinu sekundu, nisam posumnjala u doktoricu Kaleb. Krivim sve one na Hitnoj pomoći, kao i medicinsku sestru na pedijatriji koja je bila iznimno bezobrazna prema pokojnom sinu i nije htjela pozvati doktora. Danas prolazim pored nje kao da ne postoji. A doktorici Kaleb dajem svu svoju podršku, neka ustraje i neka se izbori za svoja prava. Ona je jaka žena i znam da će izdržati do kraja u nakani da očisti mrlju sa svojega imena. Potpuno su je nepravedno optužili da nije pomogla mojemu sinu, a jedina je to učinila i bila je jako korektna - rekla je Ivana Bebić, mama pokojnoga Gabrijela. Dodala je da je njezinu sinu presudila traljavost medicinskog osoblja u Metkoviću.

Postupak doktorice Kaleb u liječenju dječaka Medicinski fakultet je ocijenio potpuno ispravnim, što pobija nalaz Hrvatske liječničke komore. Podsjetimo, dječak je prvi put došao u Dom zdravlja Metković 1. prosinca 2018. i tad je imao problema s kašljem. Dva dana prije smrti su ga dvaput s Hitne u Metkoviću poslali kući, a u splitsku bolnicu dovezen je helikopterom u teškom stanju sepse i zatajenja organa. Liječnici u Splitu su naveli kako je bila riječ o vrlo opasnoj kombinaciji virusa gripe i bakterije te da bi bilo tko mogao umrijeti tko bi se tako razbolio. Međutim, pitanje je bi li tako bilo da je Gabrijel pomoć dobio na vrijeme. Njegovi roditelji, ali i veliki dio javnosti smatraju da Gabrijel nije trebao umrijeti i da je sustav zakazao.

Morat će naći krivca

Njegovi očajni roditelji zadnjih 20 sati u Metkoviću vodili su ga kod četiri liječnika, dva puta na Hitnu pomoć, pa kod pedijatra, pa opet na Hitnu. Pukom slučajnošću je Gabrijel završio kod pedijatrice zaposlene u Domu zdravlja Metković, dr. Ksenije Kaleb, koja je jedina uočila ozbiljnost njegova stanja i posumnjala na sepsu.

- Brutalna je konstatacija da sam trebala antibiotik dati intravenski ili peronalno, a to nije bilo moguće. Naime, nitko u Metkoviću ne može dati antibiotik intravenski, jer se ti antibiotici daju isključivo u bolnici i mi ih nemamo u Domu zdravlja. Jednom kad dokažem da nisam kriva, netko će se morati pozabaviti s pronalaženjem pravoga krivca. Tako ću, zapravo, pomoći dokazati tko je kriv za smrt nevinog dječaka - rekla je dr. Kaleb.

