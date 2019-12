'Gledamo u nebo i pričamo s Gabrijelom. Želim da nađe mir'

Najradije bih da se nekako isključimo, da se negdje zatvorimo i da nas nitko ništa ne pita, ali ne možemo...

Rekla je to jecajući mama pokojnog dječačka Gabrijela Bebića iz Metkovića, koji je imao samo devet godina kad je lani, na današnji datum, umro. Njegova mama Ivana nigdje ne nalazi utjehu, ali pokušava biti jaka zbog Gabrijelova brata i sestrice, koji također tuguju za bratom i baš svaki dan pitaju za njega.

- Mama, druga adventska nedjelja prošle godine bila je posljednja na kojoj smo s Gabrijelom zapalili adventsku svijeću. Izmolit ću sad i ‘Anđela čuvara’, on je tu molitvu najviše volio i molio je svaku večer - rekla je nedavno mami mala Gabrijela, Gabrijelova sestra, koja nam o tome kroz suze priča.

- To je bila njegova zadnja nedjelja došašća. Užasno, što da vam kažem. Stalno nam je u mislima i djeca stalno pitaju za njega. Posjećuju njegov grob, prisjećaju se zajedničkih trenutaka. Evo i ovih dana stalno smo po bolnicama, vodimo djecu na preglede i tad sam pod još većim stresom te mi je još teže proživljavati ovu agoniju - rekla nam je Ivana. Na tragični slučaj obitelj Bebić neprestano podsjeća i prava trakavica oko vještačenja uzroka Gabrijelove smrti.

Obitelj Bebić, kad smo razgovarali, još nije vidjela rezultate posljednjeg vještačenja koje pokazuje tko je točno učinio propuste od medicinskog osoblja u Metkoviću i skida krivnju s liječnice Ksenije Kaleb, koja je prva pokušala pomoći Gabrijelu.

Dr. Kaleb za nas nije kriva

- Ako je to istina, drago mi je da su skinuli krivnju s doktorice Kaleb, jer na njoj nikakve krivice ni nema. Ona je za Gabrijela napravila sve što je bilo u njezinoj moći. I svaka joj čast, još da je barem bog dao da Gabrijel prije dođe u njezine ruke... - kroz suze nam je ispričala Gabrijelova majka.

'Sustav je potpuno zakazao na našem sinu. Žalosno je da je trebalo doći do tragedije, koja se dogodila našoj obitelji, kako bi se u sustavu nešto promijenilo.'

- Sustav je potpuno, stopostotno zakazao na našem sinu te da je u sustavu imalo pravednosti, ti ljudi koji su krivi ne bi i danas radili na tim radnim mjestima. Nadam se da će biti optuženi svi koji su imali doticaja i bilo što pogriješili u slučaju našega sina. Sve što želim je na papiru vidjeti imena svih koji su krivi i da za to odgovaraju, mene to jedino zanima. Želim da moje dijete ima mira barem na onom svijetu. Za to ću učiniti baš sve. Tragično je da je trebalo doći do tragedije, koja se dogodila našoj obitelji, kako bi se u sustavu nešto pokrenulo. A za to su zaslužni i mediji. Da se o našoj tragediji nije ovoliko pisalo i izvještavalo, ništa se ne bi promijenilo - kaže nam Ivana.

Nisu mu ni krv izvadili

- U svakom slučaju, nećemo odustati od borbe za istinu i pravdu - zaključila je Gabrijelova majka.

Podsjetimo, Gabrijel je preminuo 11. prosinca prošle godine nakon što ga je njegov otac Miše danima vodio u Dom zdravlja i na Hitnu pomoć. Dječak je imao gripu koja se zakomplicirala. Danima su ih slali s jednog mjesta na drugo, a nitko od medicinskog osoblja nije zaključio da je došlo do komplikacija i da je nesretni dječak ozbiljno bolestan. Napala ga je i opasna bakterija streptokok. Sve dok dječaka 10. prosinca nije pregledala liječnica Kaleb. Kad je vidjela Gabrijela, skamenila se, nije mogla vjerovati kako dijete izgleda, ispričao je svojedobno Gabrijelov otac. Odmah mu je pogledala vrhove prstiju na rukama i nogama te viknula: “Majko mila, što je ovo?”. Dječaka su helikopterom prebacili u Split, ali bilo je prekasno. Uglavnom, od 1. prosinca do 11. prosinca nijednom mu nisu izvadili krv ili radili RTG pluća.

Dijete je zatim, zbog izuzetno pogoršanog zdravstvenog stanja, u terminalnoj fazi bolesti, prevezeno u splitski KBC, u kojemu je i preminulo od sepse, odnosno multiorganskog zatajenja.

'Često gledamo stare slike i pričamo s njim'

Gabrijelova majka je otkrila da s djecom često gleda u nebo i tad pričaju s Gabrijelom. Tako im je, kaže, lakše. Pomaže im i gledanje starih fotografija koje su vesele i na kojima cijela obitelj uživa. I tad, gledajući u njegove slike, upute mu pokoju riječ. Mole i molitve koje je Gabrijel volio da ublaže bol.

'Ne dao Bog nikome ovakav rođendan djeteta...'

Gabrijel je 6. veljače trebao proslaviti 10 godina. I umjesto da djetetu naprave veliku proslavu rođendana kao prethodnih godina, roditelji su sa svojom djecom, Mihaelom i malom Gabrijelom, išli na groblje najstarijem djetetu.

- Ne dao Bog nikome takvu bol i takav rođendan svojega djeteta - rekla je tad Gabrijelova mama Ivana.