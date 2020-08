'Dolazak Miloševića u Knin na Oluju je korisna i dobra stvar'

Ističe da je Miloševićev dolazak na 25. obljetnicu VRO Oluje, izrazito važan, da je to politička poruka jedinstva Vlade, poruka suočavanja sa onim što se dogodilo u proteklih 30 godina

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković </strong>poručio je u nedjelju kako je dolazak potpredsjednika Vlade <strong>Borisa Miloševića</strong> (SDSS) u Knin, na proslavu 25. obljetnice Oluje, višestruko „vrlo korisna i dobra stvar“, jako dobrom ocijenio je i činjenicu da će u Kninu govoriti general Gotovina.</p><p>Činjenica da će Milošević u Kninu biti u ime SDSS-a je vrlo korisna i dobra stvar za hrvatsko društvo, za odnose između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj, dobra je za odnose između Hrvatske i Srbije i dobra je poruka moderne, suvremene Hrvatske koja je riješila sve svoje nacionalne zadaće, rekao je Plenković u <a href="https://vijesti.hrt.hr/640470/plenkovic-za-hrt-svi-cemo-s-ponosom-biti-u-kninu" target="_blank">Dnevniku HRT-a</a>.</p><p>Ističe da je Miloševićev dolazak na 25. obljetnicu VRO Oluje, izrazito važan, da je to politička poruka jedinstva Vlade, poruka suočavanja sa onim što se dogodilo u proteklih 30 godina.</p><p>Oluja je, ne samo najvažnija pobjeda u Domovinskom ratu, možda uopće u hrvatskoj povijesti, to je operacija koja je bila pravno legitimna, vojno neizbježna, a politički nužna, naglasio je Plenković.</p><p>- Naš je cilj da mijenjamo i odnose u hrvatskom društvu i odnose sa susjedima, na bolje, da ih stavljamo na pravo mjesto i u pravi vremenski i povijesni kontekst - odgovorio je, upitan kakvu suradnju očekuje sa Srbijom nakon 5. kolovoza, s obzirom da od tamo stižu kritike da je Miloševićev potez skandalozan.</p><p>- Prošlo je 25 godina od kraja rata, 22 od mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, Hrvatska je članica EU, NATO-a…, smatramo da je ova odluka izrazito dobra i pozitivna, vjerujem da će s vremenom razumjeti i u Beogradu i cijela politička scena zašto je ta odluka važna i zašto je dobra, korisna i jedina moguća - kazao je.</p><h2>Medvedov odlazak u Grubore je važna politička gesta Vlade</h2><p>- Važnom političkom gestom hrvatske Vlade - nazvao je odlazak potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda u Grubore.</p><p>- Činjenica da potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, general HV-a, zapovjednik Tigrova Tomo Medved želi otići u Grubore, napraviti civilizacijsku gestu u ime Vlade i izraziti pijetet prema žrtvama važna je politička gesta hrvatske Vlade - kazao je.</p><p>- To je dobro, to nije nikakva trgovina, mi sada transformiramo odnose i stavljamo ih na neke druge, nove zdrave osnove. Nema nikakve političke trgovine, niti smo o ovome razmišljali, niti dogovarali kad smo formirali parlamentarnu većinu. Ovo je normalan slijed događaja kako ih mi i ja osobno vidim 25 godina nakon Oluje - kazao je premijer.</p><p> Zadovoljan je što će na proslavi 25. obljetnice Oluje u Kninu govoriti general Ante Gotovina. „Činjenica da će general tamo govoriti je jako dobra za Hrvatsku. Sjećamo se njegovih poruka nakon povratka iz Haaga 'rat je gotov, okrenimo se budućnosti' i uvjeren sam da i on dijeli ovakav pristup i stav kakav smo zauzeli povodom 25. obljetnice Oluje“, rekao je Plenković, napominjući kako će svi članovi Vlade biti u Kninu 5. kolovoza.</p><p> Opetovao je i kako nacionalne manjine trebaju uvijek biti uz Vladu, uz vladajuću većinu, da su one i dio našeg političkog nasljeđa proteklih 30 godina i trebaju dati doprinos budućnosti Hrvatske. </p><p>- S manjinama ćemo surađivati, i jučer, i danas i sutra, tu političke dileme nema, mislim da je to dobro i korisno - poručio je premijer.</p>