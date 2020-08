Status prenosimo u cijelosti:

U Knin dolazim kao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadu\u017een za ljudska prava. Kao \u010dlan Vlade, Srbin iz Hrvatske, svjestan optere\u0107enja ratnog naslje\u0111a u dru\u0161tvu koje osje\u0107aju Srbi u Hrvatskoj, ali ne samo oni, nego i svi gra\u0111ani Republike Hrvatske, moram razmi\u0161ljati racionalno i odgovorno te poku\u0161ati doprinijeti boljem dru\u0161tvu i gra\u0111enju kulture mira.

Nije mi bilo lako donijeti ovu odluku kako zbog privatne obiteljske tragedije, tako zbog svih onih Srba koji su u Oluji nekog izgubili, onih koji su u izbjegli\u0161tvu kao i onih koji su se vratili iako im je proces povratka opstruiran. Sudbinu tih ljudi dobro znam jer skoro cijeli profesionalni i politi\u010dki sta\u017e, proteklih 18 godina, poma\u017eem u rje\u0161avanju njihovih problema.

Ovih dana dok sam razmi\u0161ljao \u0161to u\u010diniti prisjetio sam se svojeg do\u017eivljaja Oluje. Samu Oluju sam do\u010dekao u rodnom \u0160ibeniku, brinu\u0107i tih dana za oca koji je bio mobiliziran kao hrvatski vojnik, za svoje prijatelje koji su bili u Hrvatskoj vojsci, kao i za rodbinu koja je bila na drugoj strani.

Zahvaljivao sam tih dana Bogu \u0161to se otac vratio \u017eiv i zdrav i \u0161to su svi koje sam poznavao bili dobro.

Nakon \u0161to je otac demobiliziran odlazili smo na selo Bribirske Mostine gdje sam svjedo\u010dio plja\u010dki napu\u0161tenih srpskih ku\u0107a. Obilazili smo babu, o\u010devu majku koja je ostala nakon Oluje tamo \u017eivjeti. Nije htjela napu\u0161tati svoju ku\u0107u, nije htjela po\u0107i ni k nama u \u0160ibenik.

Po\u010detkom rujna oti\u0161ao sam u Rijeku zbog fakultetskih obaveza. Sedmog rujna kasno popodne nazvala me sestra. I\u0161la je s \u0107a\u0107om obi\u0107i babu.

Na\u0161li su je mrtvu, bila je ubijena vatrenim oru\u017ejem iz neposredne blizine. Ubojica je prona\u0111en slu\u010dajno zbog vlastitog baha\u0107enja, smatraju\u0107i da nitko ne\u0107e istra\u017eivati ubojstvo \u201e\u010detniku\u0161e\u201c, kako je sam rekao. Osu\u0111en je na 7,5 godina, da bi iza\u0161ao za 3,5 godine, nakon \u0161to je dobio predsjednikovo pomilovanje.

S teretom ove obiteljske tragedije, pa i kroz bol mojeg pokojnog oca, odluku da idem na obilje\u017eavanje Oluje u Knin mi je bilo jo\u0161 te\u017ee donijeti. Meni, koji sam dobio Domovnicu tek nakon Oluje premda sam ro\u0111en i cijeli \u017eivot \u017eivio u \u0160ibeniku.

U Knin idem otvorena srca, iskreno, s nadom da ova Vlada mo\u017ee napraviti taj tako va\u017ean korak, korak prema budu\u0107nosti, boljem dru\u0161tvu, dru\u0161tvu razumijevanja, po\u0161tovanja i tolerancije i da mo\u017eemo iza\u0107i iz rovova u kojima smo ukopani. Nakon 25 godina potrebno je prestati s mr\u017enjom, prestati s ratom.

A rat za mnoge u dru\u0161tvu, na\u017ealost, nije gotov, i to najbolje znaju djeca srpske nacionalnosti koja u svojim \u0161kolama moraju trpjeti stigmu zbog ne\u010deg s \u010dime ni njihovi roditelji nemaju veze, i koja moraju osje\u0107ati krivnju samo zato \u0161to su Srbi. Ba\u0161 kao \u0161to je to osje\u0107ala moja generacija tijekom i nakon rata.

Idem, jer \u017eelim olak\u0161ati njihovu budu\u0107nost. Idem jer mislim da je sazrio trenutak da politika razumijevanja i po\u0161tovanja drugog pobijedi politiku mr\u017enje.

Oluja nije samo vojno-redarstvena akcija, ona je i golema kolektivna trauma. Za Hrvate je ona simbol po\u010detka dugo \u017eu\u0111enog mira i prestanka okupacije, za Srbe je ona trauma po\u010detka novog egzodusa, stradanja, straha, neizvjesnosti i nemogu\u0107nosti povratka u svoje domove.

Svjestan sam da moj dolazak u Knin ne\u0107e kod ve\u0107ine promijeniti dva razli\u010dita pogleda na Oluju, ali sam voljan prihvatiti svaku gestu koje ide ka tome da zajedni\u010dkom tolerancijom i uva\u017eavanjem sami sebe potvrdimo kao demokratsko dru\u0161tvo koje mo\u017ee ostvariti su\u017eivot i prosperitet, bez obzira na svaku razliku, pa tako i onu u tuma\u010denju zajedni\u010dke povijesti. Od mog odlaska u Knin, puno je va\u017enije graditi atmosferu pomirenja i dijaloga u kojem kao dru\u0161tvo moramo priznati i prihvatiti sve \u017ertve bez obzira na nacionalnost.

01. avgust 2020.

BM

\u00a0

'Ovo je priča jednog Srbina iz Hrvatske. Baku su mi ubili nakon Oluje, ali idem u Knin'

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević na Facebook profilu objavio je duži status u kojem pojašnjava zašto je, unatoč obiteljskoj tragediji, za njega važno da kao član Vlade dođe na obilježavanje Oluje

<p><strong>Boris Milošević </strong>objavio je na svom profilu na Facebooku poduži status o dolasku u Knin.</p><p><strong>Status prenosimo u cijelosti:</strong></p><p><em>U Knin dolazim kao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za ljudska prava. Kao član Vlade, Srbin iz Hrvatske, svjestan opterećenja ratnog nasljeđa u društvu koje osjećaju Srbi u Hrvatskoj, ali ne samo oni, nego i svi građani Republike Hrvatske, moram razmišljati racionalno i odgovorno te pokušati doprinijeti boljem društvu i građenju kulture mira.</em></p><p><em>Nije mi bilo lako donijeti ovu odluku kako zbog privatne obiteljske tragedije, tako zbog svih onih Srba koji su u Oluji nekog izgubili, onih koji su u izbjeglištvu kao i onih koji su se vratili iako im je proces povratka opstruiran. Sudbinu tih ljudi dobro znam jer skoro cijeli profesionalni i politički staž, proteklih 18 godina, pomažem u rješavanju njihovih problema.</em></p><p><em>Ovih dana dok sam razmišljao što učiniti prisjetio sam se svojeg doživljaja Oluje. Samu Oluju sam dočekao u rodnom Šibeniku, brinući tih dana za oca koji je bio mobiliziran kao hrvatski vojnik, za svoje prijatelje koji su bili u Hrvatskoj vojsci, kao i za rodbinu koja je bila na drugoj strani.</em></p><p><em>Zahvaljivao sam tih dana Bogu što se otac vratio živ i zdrav i što su svi koje sam poznavao bili dobro.</em></p><p><em>Nakon što je otac demobiliziran odlazili smo na selo Bribirske Mostine gdje sam svjedočio pljački napuštenih srpskih kuća. Obilazili smo babu, očevu majku koja je ostala nakon Oluje tamo živjeti. Nije htjela napuštati svoju kuću, nije htjela poći ni k nama u Šibenik.</em></p><p><em>Početkom rujna otišao sam u Rijeku zbog fakultetskih obaveza. Sedmog rujna kasno popodne nazvala me sestra. Išla je s ćaćom obići babu.</em></p><p><em>Našli su je mrtvu, bila je ubijena vatrenim oružjem iz neposredne blizine. Ubojica je pronađen slučajno zbog vlastitog bahaćenja, smatrajući da nitko neće istraživati ubojstvo „četnikuše“, kako je sam rekao. Osuđen je na 7,5 godina, da bi izašao za 3,5 godine, nakon što je dobio predsjednikovo pomilovanje.</em></p><p><em>S teretom ove obiteljske tragedije, pa i kroz bol mojeg pokojnog oca, odluku da idem na obilježavanje Oluje u Knin mi je bilo još teže donijeti. Meni, koji sam dobio Domovnicu tek nakon Oluje premda sam rođen i cijeli život živio u Šibeniku.</em></p><p><em>U Knin idem otvorena srca, iskreno, s nadom da ova Vlada može napraviti taj tako važan korak, korak prema budućnosti, boljem društvu, društvu razumijevanja, poštovanja i tolerancije i da možemo izaći iz rovova u kojima smo ukopani. Nakon 25 godina potrebno je prestati s mržnjom, prestati s ratom.</em></p><p><em>A rat za mnoge u društvu, nažalost, nije gotov, i to najbolje znaju djeca srpske nacionalnosti koja u svojim školama moraju trpjeti stigmu zbog nečeg s čime ni njihovi roditelji nemaju veze, i koja moraju osjećati krivnju samo zato što su Srbi. Baš kao što je to osjećala moja generacija tijekom i nakon rata.</em></p><p><em>Idem, jer želim olakšati njihovu budućnost. Idem jer mislim da je sazrio trenutak da politika razumijevanja i poštovanja drugog pobijedi politiku mržnje.</em></p><p><em>Oluja nije samo vojno-redarstvena akcija, ona je i golema kolektivna trauma. Za Hrvate je ona simbol početka dugo žuđenog mira i prestanka okupacije, za Srbe je ona trauma početka novog egzodusa, stradanja, straha, neizvjesnosti i nemogućnosti povratka u svoje domove.</em></p><p><em>Svjestan sam da moj dolazak u Knin neće kod većine promijeniti dva različita pogleda na Oluju, ali sam voljan prihvatiti svaku gestu koje ide ka tome da zajedničkom tolerancijom i uvažavanjem sami sebe potvrdimo kao demokratsko društvo koje može ostvariti suživot i prosperitet, bez obzira na svaku razliku, pa tako i onu u tumačenju zajedničke povijesti. Od mog odlaska u Knin, puno je važnije graditi atmosferu pomirenja i dijaloga u kojem kao društvo moramo priznati i prihvatiti sve žrtve bez obzira na nacionalnost.</em></p><p><em>01. avgust 2020.</em></p><p><em>BM</em></p><p> </p>