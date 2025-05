Dolazi malo jače nevrijeme!

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, ali i nestabilno. U noći i rano ujutro mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji, a danju će pljuskova biti uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i ponegdje na istoku na udare i olujan, a na sjevernom Jadranu umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 15 i 18, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C, prognoza je DHMZ-a za četvrtak.

Za cijelu Hrvatsku objavili su žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme. Središnjoj i sjevernoj Hrvatskoj, Slavoniji, Gorskom kotaru i Lici te riječkom području i Istri prijeti grmljavinsko nevrijeme koje bi moglo donijeti obilne padaline u kratkom vremenskom razmaku, pogotovo se to odnosi na Istru.

Za ostatak Hrvatske žuti alarm je označen zbog jakog vjetra koji bi se mogao pretvoriti u olujni.

Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend

U petak će biti oblačno, ali temperature će biti preko 22 stupnja. Subota bit će sunčana i topla, s dnevnim maksimumom od 26°C i ona bi trebala označiti početak duljeg razdoblja sunčanog i toplog vremena. Jutarnje temperature bit će ugodne, između 13 i 17°C. U nedjelju vrijeme ostaje sunčano, a dnevna temperatura raste do 27°C. Jutro će biti djelomično oblačno s oko 16°C. Večer donosi ugodnih 24°C uz malo oblaka. Ponedjeljak bit će najtopliji dan, s maksimalnih 28°C i sunčanim vremenom. Cijelo razdoblje obilježit će stabilno, pretežno vedro i toplo vrijeme idealno za boravak na otvorenom, a i za kupanac.