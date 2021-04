Pfizer će do kraja svibnja završiti prvu fazu kliničkih ispitivanja, a vjeruju da će prve antiviralne lijekove protiv COVID-a imati već do jeseni. Lijek su za sada nazvali PF-07321332 i u laboratorijskim uvjetima se pokazao izvrsnim u sprečavanju širenja virusa Sars-Cov-2, a vjeruju kako će i testiranja na ljudima u SAD-u i Belgiji do kraja godine biti jednako uspješna, prenosi Daily Mail.

Riječ je o lijeku koji bi svjetlo dana mogao ugledati zahvaljujući timovima znanstvenika poput prof. dr. Ivana Đikića s frankfurtskog Goethe Instituta koji su pokušavali pronaći slabe točke virusa.

Tako smo pobijedili i HIV

- Njihov lijek se temelji na ciljanom djelovanju na enzime virusa, odnosno proteaze. Lijek sprečava razmnožavanje virusa i komplementaran je s cjepivima. To znači da ga možemo koristiti kod cijepljenih i necijepljenih ljudi, kao i kod svih koji će se u budućnosti zaraziti COVID-om. Naime, cjepivo djeluje protiv ulaska virusa u stanice, a lijek djeluje na virus koji je već u stanicama - pojašnjava prof. Đikić ističući kako vjerojatno lijek nije sasvim djelotvoran sam za sebe, ali u kombinaciji s drugim lijekovima će znanstvenici tijekom vremena razviti nove pristupe koji će ga učiniti djelotvornijim.

- Vjerojatno ćemo ga koristiti u kombinaciji s lijekovima protiv drugog enzima koji se zove replikaza. Možemo to usporediti s HIV-om jer smo ga pobijedili na isti način. Trebalo je, doduše, 30 godina da smislimo koktel dva lijeka i njihova je kombinacija uklonila opasnost od razvoja AIDS-a - rekao je Đikić.

Iz Pfizera su najavili kako bi lijek mogao spriječiti razvoj težih oblika bolesti kod cijepljenih ili kao druga linija obrane u slučaju pojave novih sojeva. Za sada je jedini učinkoviti način zaštite od bolesti cijepljenje, no u Pfizeru su na 60 zdravih ispitanika započeli klinička ispitivanja anticovid tablete jer su ispitivanja na životinjama bila uspješna.

Ako rezultati ostanu obećavajući, prijeći će na nove faze ispitivanja na većem uzorku ispitanika, a čak je i britanski premijer Boris Johnson prošlog tjedna najavio da Vlada pokreće posebne snage u otkrivanju lijekova kojima bi do jeseni COVID postao bolest koja se liječi kod kuće uz pomoć nekoliko tableta.

Na početku pandemije liječnici su u bolnicama koristili remdesivir, lijek protiv ebole, no pokazalo se da nema učinak u liječenju simptoma COVID-a.