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MLADI UKRAJINSKI AKROBATI: PLUS+

'Dolazimo vam u Hrvatsku pokazati što sve znamo. Cirkus je naša borba protiv rata!'

Piše Bojana Mrvoš,
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'Dolazimo vam u Hrvatsku pokazati što sve znamo. Cirkus je naša borba protiv rata!'
Foto: Privatni album/Canva
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Trideset i pet mladih akrobata iz cijele Ukrajine nastupit će u Zagrebu i Opatiji. Vježbaju u podrumima, tijekom uzbuna, ne predaju se. Pozivaju publiku da ih dođe gledati u što većem broju - oni "lete", hodaju po žici...

Elizaveta Grjazjeva ima 14 godina, iz Zaporožja je u Ukrajini i jedva da se sjeća života bez rata. Rat je njena teška svakodnevica, kao i mnoštvu druge ukrajinske djece i mladih. Manje-više svima. No Elizaveta, Liza, isti taj rat svakog dana pobjeđuje plesom i akrobacijama, oni su njen bijeg od stvarnosti, svjetlo na kraju tunela. Od sedme godine trenira sa svojim akrobatskim partnerom, 18-godišnjim Maximom Germanom. Dio su skupine Dream Makers, u kojoj je 35 članova iz cijele Ukrajine, mladih cirkuskih virtuoza u dobi od 8 do 18 godina, koji stižu u Hrvatsku, gdje će u tri predstave pokazati svoje umijeće. K nama ih dovodi udruga Dobro dobrim, uz partnerstvo Hrvatske turističke zajednice. Udruga od početka rata šalje konvoje pomoći u Ukrajinu – hranu, lijekove, odjeću, opremu, i jedna je od rijetkih organizacija koje ne staju na granici nego idu do onih kojima je najteže. Sad i mlade akrobate dovode u Hrvatsku.

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