'Dolazimo vam u Hrvatsku pokazati što sve znamo. Cirkus je naša borba protiv rata!'

Elizaveta Grjazjeva ima 14 godina, iz Zaporožja je u Ukrajini i jedva da se sjeća života bez rata. Rat je njena teška svakodnevica, kao i mnoštvu druge ukrajinske djece i mladih. Manje-više svima. No Elizaveta, Liza, isti taj rat svakog dana pobjeđuje plesom i akrobacijama, oni su njen bijeg od stvarnosti, svjetlo na kraju tunela. Od sedme godine trenira sa svojim akrobatskim partnerom, 18-godišnjim Maximom Germanom. Dio su skupine Dream Makers, u kojoj je 35 članova iz cijele Ukrajine, mladih cirkuskih virtuoza u dobi od 8 do 18 godina, koji stižu u Hrvatsku, gdje će u tri predstave pokazati svoje umijeće. K nama ih dovodi udruga Dobro dobrim, uz partnerstvo Hrvatske turističke zajednice. Udruga od početka rata šalje konvoje pomoći u Ukrajinu – hranu, lijekove, odjeću, opremu, i jedna je od rijetkih organizacija koje ne staju na granici nego idu do onih kojima je najteže. Sad i mlade akrobate dovode u Hrvatsku.