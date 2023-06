Dolenec: 'Problem djece koja ne upišu vrtić nije nov'. Tomašević: 'Svako ljeto imamo enterovirus'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet održali su redovitu konferenciju za medije. Brojne su teme oko kojih su pričali, uključujući i zarazu enterovirusnim meningitisom u KB Sveti Duh, a kojim je zaraženo nekoliko beba, te preliminarni rezultati upisa u vrtiće, a prema kojima je čak 3180 djece, koja ispunjavaju uvjete, ostalo bez upisa.

Dolenec je rekla kako će 10. srpnja biti konačni rezultati upisa te da je 28 posto vše zahtjeva nego prošlih godina. Očekuju i da će u periodu prigovora, koji traje do 28. lipnja, upisati još 500 djece.

'Povećao se interes za vrtićima zbog roditelja odgojitelja'

- Važno je reći da je broj djece koja se rađaju stabilan, broj prvašića je stabilan, nemamo demografske promjene, nego promjene u zahtjevima roditelja koji se sve ranije i sve češće odlučuju za upis u jaslice, što je dobra stvar - rekal je Dolenec.

Povećao se interes za vrtićima, a to su iz Grada objasnili interesom roditelja odgojitelja.

- Problem neupisane djece seže najmanje pet godina unatrag. Oko 1000 djece je ostajalo neupisano, sad je nešto više. Nije moguće u kratkom roku riješiti taj problem. Mi imamo tisuću zahtjeva više za jaslice svake godine. Jasno mi je da roditelji očekuju rješenje, mi smo izdvojili 70 milijuna eura u novo ulaganje - dodali su iz Grada.

Na konferenciji su poručili i da su poslali dopis vrtićima da povećaju broj djece, ako je moguće, za jedan ili dva djeteta. Svaka jaslička skupina će dobiti treću osobu koja će pomoći. Istaknuli su i kako je zabilježen porast od čak 82 posto u zahtjevima za jaslice u odnosu na 2019., a da je glavni razlog za skok od 93 posto u zahtjevima za vrtić u odnosu na prošlu godinu najvećim dijelom objašnjiv uključivanjem djece korisnika mjere roditelj odgojitelj. Napomenuli su i da očekuju da će završetkom radova na vrtićima kroz jesen i zimu još oko 500 djece dobiti priliku za upis.

Tomislav Tomašević je komentirao situaciju na Sv. Duhu.

'Svako ljeto imamo enterovirus u nekoj bolnici'

- Informacije koje imamo jest da je jedno dijete bilo u prošlu srijedu primljeno na Zaraznu, mislilo se da je to izolirani incident, to dijete je pušteno na kućnu njegu. Međutim, još i danas se pojavilo još novorođenčadi s enterovirusom. Obaviješten je Zavod, zabranjene su posjete. Nije jasno kako je došlo do zaraze, je li došlo od jedne trudnice, posjete ili preko zaposlenika. Treba reći, u ovo ljetno vrijeme enterovirus je vrlo zarazan, nadam se da će djeca biti dobro. To se dešava, bilo je i u Petrovoj i u drugim rodilištima - rekao je Tomašević.

- Mislim da je svako ljeto u nekoj bolnici imamo enterovirus i ne vidim da je to udarna vijest. Mislim da se na neki način pokušava napravi slučaj jer to bolnica nije. Ako pogledamo statisitke liječenja i usporedimo ih s drugim bolnicama u Hrvatskoj, Sveti Duh sigurno nije najgora bolnica. A ovako prema medijskim napisima i očito unutarnjim sukobima i onima koji puštaju informacije, tako izgleda - rekao je.

Na pitanje postoji li na Svetom Duhu neko podmetanje i kaos, rekao je kako je to očito i da je to nevjerojatno i nezabilježeno, ali da inzistira da se poštuju pravila i da oni koji ih ne budu poštovali, budu sankcionirani.