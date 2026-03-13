Dolijao zagrebački razbojnik: Policija 20-godišnjaku pripisuje četiri pljačke i pet teških krađa

Zagrebačka policija stala je na kraj 20-godišnjaku koji je mjesecima pljačkao po Sesvetama, Dubravi i Novom Zagrebu. Službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom kojeg terete za ukupno devet kaznenih djela počinjenih od prosinca prošle do ožujka ove godine.

Mladić je svoj pohod započeo krajem prošle godine provalama u trgovinu i benzinsku postaju. U ranim jutarnjim satima 23. i 28. prosinca, upotrebom fizičke snage razvalio je ulazna vrata objekata te pobjegao s parfemima, cigaretama i gotovinom.

Početkom 2026. godine njegove su metode postale znatno agresivnije. Policija ga sumnjiči da je u večernjim satima 9. siječnja i 5. veljače upao u dvije trgovine u Sesvetama te uz prijetnju nožem od djelatnika iznudio novac. Sličan scenarij pokušao je ponoviti 6. i 10. veljače u Dubravi i Novom Zagrebu, no tamo su zaposlenici pokazali iznimnu prisebnost. Unatoč prijetnjama hladnim oružjem, odbili su mu predati utržak, pa se razbojnik u oba navrata morao povući praznih ruku, priopćili su iz zagrebačke policije.

Istraga je također otkrila da 20-godišnjak nije uvijek djelovao sam. Sumnja se da je s još jednom, zasad nepoznatim čovjekom, u tri navrata ciljano napao istu trgovinu u Dubravi. Sredinom veljače su u razmacima od svega nekoliko dana alatom razbijali stakla na vratima i izložbenim ormarićima, fokusirajući se isključivo na skupe elektroničke uređaje.

Ukupna materijalna šteta koju je ovaj dvojac, predvođen uhićenim mladićem, počinio procjenjuje se na oko 20.500 eura.

Po završetku istrage, policija je osumnjičenika predala pritvorskom nadzorniku. Posebno izvješće o cijelom slučaju proslijeđeno je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok se potraga za njegovim suučesnikom nastavlja.